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Вопрос с "вечной" лужей на Лепсе решили.

Вопрос с "вечной" лужей на Лепсе решили.

Сегодня, 11:03
172
Анастасия Елсукова

Вопрос с «вечной» лужей на остановке у Лепсе решили. Но эта мера временная и у кировчан еще остается немало вопросов относительно состояния городских тротуаров. Некоторые участки представляют реальную угрозу жизни.

- Территорию у остановки на площади Лепсе сегодня не узнать. Огромную лужу, на которую так активно жаловались пешеходы в соцсетях, осушили и засыпали асфальтовой крошкой. По словам подрядчиков, покрытие должно продержаться до весны.

ГДМС: «Далее в рамках капитального ремонта требуется поднять пешеходную зону в соответствии с уровнем обновлённой проезжей части, правильно обустроить тротуар с учетом отвода воды».

Этот участок дороги на улице Володарского, ближе к Азина, ведет к 20ой школе. Пешеходы надеются, что власти тоже обратят на него внимание и сделают "подарок" школьникам к началу учебного года. После дождей и в межсезонье здесь не пройти - не проехать.

- Год от года тут все хуже и хуже и хуже. Улучшений вообще никаких.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Немало нареканий вызывает и тротуар на улице Воровского. Вот такие лужи встают на пути у пешеходов, и им приходится рисковать своим здоровьем».

Одни идут по высокому бордюру, другие - вынуждены, грубо нарушая правила движения, передвигаться прямо по проезжей части. Движение здесь всегда интенсивное, поэтому угроза жизни и здоровью - реальная.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Впрочем, по улице Воровского — одной из центральных в городе — жалобы поступают одна за другой. Вот на таком тротуаре можно ноги переломать, а в период дождей придется еще и проявлять чудеса сноровки».

Как пояснили в администрации: ни в этом году, ни в следующем, ремонт данного участка не запланирован. Чтобы он попал в программу благоустройства хотя бы в 21 году, кировчане должны проявить активность и голосовать за него на сайте администрации в феврале 20го.

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