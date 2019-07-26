Вопрос с "вечной" лужей на Лепсе решили.

Вопрос с «вечной» лужей на остановке у Лепсе решили. Но эта мера временная и у кировчан еще остается немало вопросов относительно состояния городских тротуаров. Некоторые участки представляют реальную угрозу жизни.Этот участок дороги на улице Володарского, ближе к Азина, ведет к 20ой школе. Пешеходы надеются, что власти тоже обратят на него внимание и сделают "подарок" школьникам к началу учебного года. После дождей и в межсезонье здесь не пройти - не проехать.Одни идут по высокому бордюру, другие - вынуждены, грубо нарушая правила движения, передвигаться прямо по проезжей части. Движение здесь всегда интенсивное, поэтому угроза жизни и здоровью - реальная.Как пояснили в администрации: ни в этом году, ни в следующем, ремонт данного участка не запланирован. Чтобы он попал в программу благоустройства хотя бы в 21 году, кировчане должны проявить активность и голосовать за него на сайте администрации в феврале 20го.