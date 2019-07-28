Лифты демонтировал и пропал: жители многоэтажки вынуждены пешком подниматься в квартиры.

Жители многоэтажки на Свободы, 116 не могут дождаться окончания прилично затянувшегося ремонта лифтов: работы на объекте не ведутся несколько недель. Хотя по договору должны были уже завершиться.Зоя Сергеевна впервые за долгое время вышла на улицу. Работы по замене лифтов в их доме стартовали еще в начале июня. Это обстоятельство и сделало одинокую пенсионерку затворницей.Лифты в доме меняют по программе капремонта. Рабочие демонтировали старые конструкции, установили двери для новых лифтов, а потом куда-то пропали.Уже несколько недель на объекте никто не появляется, а дорогостоящее оборудование мокнет под дождем. При этом сроки проведения работ сильно затянуты.Жильцы уверяют, что неоднократно пытались связаться с подрядчиком, но в ответ слышат только хамство и требования "не мешать процессу". Сегодня он всё же набрался смелости и объяснил людям: почему "пропал"? Оказалось, что причина простоя - разрушение кирпичной кладки, которое произошло во время демонтажа дверей шахты.Подрядчик заявил, что бригада приступит к работам уже в понедельник. И робко добавил: потерпеть жильцам придется до конца августа. К этому сроку лифты якобы уже заработают.Сегодня этот же подрядчик проводит работы по замене лифтов в 36 домах: не только в Кирове, но и в районах области. Пока же в эксплуатацию принят только один объект. А сроки завершения работ уже неоднократно переносились.