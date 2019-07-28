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Лифты демонтировал и пропал: жители многоэтажки вынуждены пешком подниматься в квартиры.

Лифты демонтировал и пропал: жители многоэтажки вынуждены пешком подниматься в квартиры.

Сегодня, 17:51
92
Анастасия Елсукова

Жители многоэтажки на Свободы, 116 не могут дождаться окончания прилично затянувшегося ремонта лифтов: работы на объекте не ведутся несколько недель. Хотя по договору должны были уже завершиться.

Зоя Сергеевна впервые за долгое время вышла на улицу. Работы по замене лифтов в их доме стартовали еще в начале июня. Это обстоятельство и сделало одинокую пенсионерку затворницей.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Жильцам дома приходится быть спортсменами поневоле и каждый день преодолевать десятки ступенек. Подъем на верхние этажи превратился в настоящую пытку, особенно для беременных женщин и стариков».

ВЕРА МОШАНОВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №116 НА УЛ. СВОБОДЫ:
«90 лет уже, хожу на 9ый этаж, еле ползаю, Богу молюсь. Вот, постою, помолюсь, да опять иду...».

Лифты в доме меняют по программе капремонта. Рабочие демонтировали старые конструкции, установили двери для новых лифтов, а потом куда-то пропали.

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №116 НА УЛ. СВОБОДЫ:
«Короче, работали только в июне. И то, через пень колоду. Отсюда видно, что уже горизонталь не соблюдена, балка уже проседает».

Уже несколько недель на объекте никто не появляется, а дорогостоящее оборудование мокнет под дождем. При этом сроки проведения работ сильно затянуты.

ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Крайний срок сдачи в эксплуатацию и ввода данного объекта - 4 июня. Они не то что не смонтированы, там до ввода в эксплуатацию еще очень-очень долго».

Жильцы уверяют, что неоднократно пытались связаться с подрядчиком, но в ответ слышат только хамство и требования "не мешать процессу". Сегодня он всё же набрался смелости и объяснил людям: почему "пропал"? Оказалось, что причина простоя - разрушение кирпичной кладки, которое произошло во время демонтажа дверей шахты.

АЛЕКСЕЙ ЗАГОРСКИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА:
«Несмотря на то, что эта кирпичная кладка не несет никакой несущей нагрузки на себе, все равно было принято решение, что надо усиливать и восстанавливать кирпичную кладку, проектное решение находится на завершающем этапе согласования».

Подрядчик заявил, что бригада приступит к работам уже в понедельник. И робко добавил: потерпеть жильцам придется до конца августа. К этому сроку лифты якобы уже заработают.

МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Мы начислить подрядчику по условиям договора пени и штрафы сможем по конкретно этому объекту тогда, когда он предоставит нам исполнит документацию, мы проверим акты, и удержим из актов ту сумму штрафов, которые предусмотрены договором.
- Примерно, о каких суммах идет речь?
- Примерно о суммах шестизначных.

Сегодня этот же подрядчик проводит работы по замене лифтов в 36 домах: не только в Кирове, но и в районах области. Пока же в эксплуатацию принят только один объект. А сроки завершения работ уже неоднократно переносились.

Лифты демонтировал и пропал: жители многоэтажки вынуждены пешком подниматься в квартиры.

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