Здесь лучше не ходить: кировчане жалуются на тротуары.

Здесь лучше не ходить. Кировчане продолжают жаловаться на состояние городских тротуаров. В областном центре десятки мест, которым давно нужен ремонт. Артем Макаров побывал в проблемных точках.Тротуары возле площади 20-го партсъезда находятся в ужасном состоянии, так считает не только Елена Шерстобитова. Ямы, выбоины, пешеходные дорожки давно не ремонтировали. Виктор Прокашев живет на Филейке более 60-ти лет. Ремонта ни разу не видел.Этими пешеходными дорожками люди пользуются регулярно. Еще бы, здесь конечная остановка общественного транспорта, а так же крупное предприятие. Многие вообще стараются обходить тротуары.Грязь - еще одна большая проблема. Некоторые лужи можно обойти только по народным тропинкам. Это улица Дзержинского, асфальт здесь находится в неплохом состоянии. Однако песка на нем, столько, что трудно разобраться, какого цветапокрытие. Местные жители говорят, дороги чистят, грязь летит на тротуар, а его никто не подметает. Елене Шерстобитовой приходится ежедневно ходить не только по грязным и неровным тротуарам, но и по дороге. Это улица Летняя. Отсюда до площади 20-го партсъезда метров двести. Грунтовая дорога с глубокими ямами возмущает жителей. Некоторые жители даже обращались в администрацию города. Однако, никаких мер принято не было.Жители только мечтают об укладке асфальта. Грунтовые дороги должны быть грейдированы, но грейдер здесь последний раз видели зимой. В теплое время года техника тут, почему-то не появляется. Подобные проблемы и на соседних улицах.Лужа здесь постоянно, как и грязь. По такому узкому бордюру большинство пенсионеров пройти не сможет. Придется выходить на проезжую часть. По этому тротуару ходит много кировчан. Рядом располагается детский центр технического творчества, жилые дома. А это тротуар на улице Спасской, возле лестницы к Вечному огню.Пешеходы и автомобилисты предпочитают здесь не появляться. Огибают этот участок по параллельной улице. Для такой дороги лучший транспорт - лошадь. Наездники используют улицу, чтобы выбраться с животным в центральную часть Кирова.