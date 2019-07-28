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Здесь лучше не ходить: кировчане жалуются на тротуары.

Здесь лучше не ходить: кировчане жалуются на тротуары.

Сегодня, 17:55
90
Артем Макаров

Здесь лучше не ходить. Кировчане продолжают жаловаться на состояние городских тротуаров. В областном центре десятки мест, которым давно нужен ремонт. Артем Макаров побывал в проблемных точках.

- Любимый наш город Киров. В каком он состоянии. Тротуары не ремонтируются, грязь. Здесь даже досочки подложены.

Тротуары возле площади 20-го партсъезда находятся в ужасном состоянии, так считает не только Елена Шерстобитова. Ямы, выбоины, пешеходные дорожки давно не ремонтировали. Виктор Прокашев живет на Филейке более 60-ти лет. Ремонта ни разу не видел.

ВИКТОР ПРОКАШЕВ:
«Еще "хрущевский" асфальт лежит. Я хромой, иной раз буквально падаю. Потому что такие колдобины!».

Этими пешеходными дорожками люди пользуются регулярно. Еще бы, здесь конечная остановка общественного транспорта, а так же крупное предприятие. Многие вообще стараются обходить тротуары.

НАТАЛЬЯ СИМОНОВА:
«Состояние тротуаров отвратительное. Коляску трясет. Не то, что коляску, самим идти неприятно. Смотрите, там лужи, там лужи. После дождя, вообще кошмар».

Грязь - еще одна большая проблема. Некоторые лужи можно обойти только по народным тропинкам. Это улица Дзержинского, асфальт здесь находится в неплохом состоянии. Однако песка на нем, столько, что трудно разобраться, какого цвета

покрытие. Местные жители говорят, дороги чистят, грязь летит на тротуар, а его никто не подметает. Елене Шерстобитовой приходится ежедневно ходить не только по грязным и неровным тротуарам, но и по дороге. Это улица Летняя. Отсюда до площади 20-го партсъезда метров двести. Грунтовая дорога с глубокими ямами возмущает жителей. Некоторые жители даже обращались в администрацию города. Однако, никаких мер принято не было.

ЕЛЕНА ШЕРСТОБИТОВА:
«Дорога должна быть ровной. Мы в черте города. Это показатель всего города и показатель администрации, как они ухаживают за городом, следят, относятся к людям. В конце концов - мы налоги платим!».

Жители только мечтают об укладке асфальта. Грунтовые дороги должны быть грейдированы, но грейдер здесь последний раз видели зимой. В теплое время года техника тут, почему-то не появляется. Подобные проблемы и на соседних улицах.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А это уже улица Профсоюзная, так выглядит тротуар рядом с остановкой "Красный инструментальщик". Обойти эту лужу и грязь можно только по небольшому бордюру».

Лужа здесь постоянно, как и грязь. По такому узкому бордюру большинство пенсионеров пройти не сможет. Придется выходить на проезжую часть. По этому тротуару ходит много кировчан. Рядом располагается детский центр технического творчества, жилые дома. А это тротуар на улице Спасской, возле лестницы к Вечному огню.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Если немного "покапать", то под слоем песка и камней можно обнаружить брусчатку. Точно такая же ситуация и на дороге. Под глиной и песком можно обнаружить асфальт. Кстати, весьма ровный».

Пешеходы и автомобилисты предпочитают здесь не появляться. Огибают этот участок по параллельной улице. Для такой дороги лучший транспорт - лошадь. Наездники используют улицу, чтобы выбраться с животным в центральную часть Кирова.

Здесь лучше не ходить: кировчане жалуются на тротуары.

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