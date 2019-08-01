Напоминает русло горной реки - бездорожье Искожевского переулка

Глина, грязь, отсутствие асфальта и тротуаров. Кировчане уже несколько лет жалуются на полностью разрушенный участок дороги на Искожевском переулке. Но всё тщетно. Почему?Уже три года этот небольшой участок на Искожевском переулке находится в плачевном состоянии. В период дождей и межсезонья он превращается в полосу препятствий. А в нескольких метрах находится проходная одного из крупных предприятий города.Переписка с чиновниками продолжается уже несколько лет и результатов не приносит. В прошлом году после проведения здесь работ теплоснабжающей компанией, асфальт появился на небольшом участке от Октябрьского проспекта.Чиновники дают понять, что дорогу если и отремонтируют, то не в этом году и не в следующем. И только до переулка Машиностроительного, а не до проходной завода.Люди, которые здесь ходят и ездят постоянно, сокрушаются: дороги нет уже несколько лет, а чтобы отремонтировать лишь крошечную ее часть, ждать придется в лучшем случае еще два года. Мы отправили свой запрос в администрацию и продолжаем следить за развитием событий. Известно, что информация направлена в Прокуратуру.