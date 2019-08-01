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Напоминает русло горной реки - бездорожье Искожевского переулка

Напоминает русло горной реки - бездорожье Искожевского переулка

Вчера, 11:14
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Анастасия Елсукова

Глина, грязь, отсутствие асфальта и тротуаров. Кировчане уже несколько лет жалуются на полностью разрушенный участок дороги на Искожевском переулке. Но всё тщетно. Почему?

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Русло горной реки после дождя, - так называют эту дорогу те, кто по ней передвигается. Асфальта уже давно нет, только песок и щебень. Кроме того, машины, которые здесь проезжают, выносят на Октябрьский проспект огромное количество грязи».

Уже три года этот небольшой участок на Искожевском переулке находится в плачевном состоянии. В период дождей и межсезонья он превращается в полосу препятствий. А в нескольких метрах находится проходная одного из крупных предприятий города.

ЮРИЙ БЛИНОВ:
«Приходится месить, грубо говоря, глину, что зимой, что весной, грязь, а люди же идут на работу».

Переписка с чиновниками продолжается уже несколько лет и результатов не приносит. В прошлом году после проведения здесь работ теплоснабжающей компанией, асфальт появился на небольшом участке от Октябрьского проспекта.

Чиновники дают понять, что дорогу если и отремонтируют, то не в этом году и не в следующем. И только до переулка Машиностроительного, а не до проходной завода.

ИЗ ПИСЬМА АДМИНИСТРАЦИИ от 29.07.2019:
"Искожевский переулок на участке от Машиностроительного переулка до проходной АО "Кировский машзавод 1 мая" не находится в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт Искожевского переулка на указанном участке будет расцениваться как нецелевое расходование бюджетных средств"

АНТОН ТАРАСОВ:
«Нам только говорят, вы участвуйте в голосовании, но даже если мы будем участвовать в голосовании, мы официально сможем добиться ремонта только до Машиностроительного переулка, уже сам перекресток не будет отремонтирован, соответственно от перекрестка до проходной».

Люди, которые здесь ходят и ездят постоянно, сокрушаются: дороги нет уже несколько лет, а чтобы отремонтировать лишь крошечную ее часть, ждать придется в лучшем случае еще два года. Мы отправили свой запрос в администрацию и продолжаем следить за развитием событий. Известно, что информация направлена в Прокуратуру.

Напоминает русло горной реки - бездорожье Искожевского переулка

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