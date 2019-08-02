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Симпатично получается: в Кирове продолжается благоустройство дворов

Симпатично получается: в Кирове продолжается благоустройство дворов

Вчера, 11:10
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Иван Швецов

В Кирове тем временем продолжается благоустройство придомовых территорий. Какие дворы уже сделаны, и как попасть в программу "Формирование комфортной городской среды"?

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Во дворах этих пятиэтажек на улице Некрасова давно не было нормального асфальта. А теперь он появился и на дороге и на тротуаре. Сейчас строительная техника расчищает место под новую комфортную парковку».

Всего работы по благоустройству идут на 29 придомовых территориях Жильцы изначально принимали активное участие в проекте - голосовали за него, выступали со своими предложениями - что нужно сделать в первую очередь.

АЛЕКСАНДР МИКРЮКОВ:
«Здорово, что положили асфальт. Осталось только газончики сделать, и будем жить!»

Кому-то важна парковка, кому-то детская площадка, - поиск компромисса приводит к решениям, которые устраивают почти всех. К примеру, на Попова, 22 появилась и парковка, и, в отдалении от неё - новая детская площадка.

- Очень хорошо, конечно. Раньше тут вообще проехать было нельзя. Лужи одни.
- Видел, что здесь было всё плохо. Разрыто, пеньки стояли. А теперь очень симпатично получается.

Большая часть дворов почти полностью готова или находится в высокой степени готовности, свыше 50% работ уже выполнено. Кроме придомовых территорий в Кирове обустраивают и спортивные площади на улице Ульяновской, 8, Ленинградской 10, а также московской 173. Добавим, что участие программе доступно для всех кировчан - конкурсы на благоустройство придомовых территорий проходят в администрации города ежегодно.

Симпатично получается: в Кирове продолжается благоустройство дворов

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