На 15,7% дешевле - тариф на ТКО предписано снизить

С 1 сентября тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в нашей области будет снижен. За счет чего будет происходить экономия, и как изменится тариф в следующем году, - шла речь на общественном совете при Региональной службе по тарифам.
29 июля в адрес региональной службы по тарифам поступило предписание от федеральной антимонопольной службы пересмотреть тариф на услугу регионального оператора по вывозу ТКО и тариф на сохранение твердых коммунальных отходов.
ГРИГОРИЙ ТРОЯН, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ РСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Исполняя данное предписание, с 1 сентября РСТ Кировской области обязано его исполнить и пересмотреть тариф для Куприта. Предположительно снижение произойдет на 15.7 процента».
Сокращение расходов предусматривает изменение подхода к организации сбора и транспортирования ТКО. Так, например, ФАС России исключил приобретение техники по лизингу, заменив обновление автопарка только расходами на амортизацию. Кроме того, из расчетов исключены средства на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций. Будет пересмотрена и сама технология вывоза мусора.
МИХАИЛ ЗЫКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Было предусмотрено 85 процентное заполнение мусоровозов. Фас же России, несмотря на требования санпинов, предусмотрел, что у перевозчиков заполняемость мусоровозов должна быть стопроцентная. Соответственно он брал те дополнительные транспортные расходы, которые несут транспортировщики, вывозя ежедневно неполные контейнеры».
В ходе обсуждения предписаний ФАС члены общественного совета подчеркнули, что снижение тарифа - это положительный момент. В дальнейшем общественники намерены взять на особый контроль вопрос формирования тарифа регоператора на 2020 год
- Деньги излишние, полученные купритом, когда вернутся горожанам, которые заплатили больше, чем должны платить?
ГРИГОРИЙ ТРОЯН, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ РСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы обязаны эти деньги исключить при формировании тарифов на 20-й год».
КИРОВ:
частный сектор - 116,79 рубля с человека (было 138,66)
многоквартирные дома - 4,18 рубля за кв.м. (было 4,96).
КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
частный сектор - 111,27 рубля с человека (было 132,09),
многоквартирные дома - 3,98 рубля с квадратного метра (было 4,72).
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- 97,78 рубля с человека (было 106,08).
Напомним, что с учетом пересмотра тарифа, с 1 сентября меняется размер платы граждан за ТКО. Он снизится как для жителей районов, а так же частного сектора Кирова и Кирово-Чепецка, где платят с человека, так и для жителей многоквартирных домов Кирова и Кирово-Чепецка, где плата берется с квадратного метра.