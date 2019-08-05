На 15,7% дешевле - тариф на ТКО предписано снизить

С 1 сентября тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в нашей области будет снижен. За счет чего будет происходить экономия, и как изменится тариф в следующем году, - шла речь на общественном совете при Региональной службе по тарифам.29 июля в адрес региональной службы по тарифам поступило предписание от федеральной антимонопольной службы пересмотреть тариф на услугу регионального оператора по вывозу ТКО и тариф на сохранение твердых коммунальных отходов.Сокращение расходов предусматривает изменение подхода к организации сбора и транспортирования ТКО. Так, например, ФАС России исключил приобретение техники по лизингу, заменив обновление автопарка только расходами на амортизацию. Кроме того, из расчетов исключены средства на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций. Будет пересмотрена и сама технология вывоза мусора.В ходе обсуждения предписаний ФАС члены общественного совета подчеркнули, что снижение тарифа - это положительный момент. В дальнейшем общественники намерены взять на особый контроль вопрос формирования тарифа регоператора на 2020 годНапомним, что с учетом пересмотра тарифа, с 1 сентября меняется размер платы граждан за ТКО. Он снизится как для жителей районов, а так же частного сектора Кирова и Кирово-Чепецка, где платят с человека, так и для жителей многоквартирных домов Кирова и Кирово-Чепецка, где плата берется с квадратного метра.