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Не понятна причина отключения: люди возмущены отсутствием горячей воды на Заводской

Не понятна причина отключения: люди возмущены отсутствием горячей воды на Заводской

Вчера, 11:32
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Иван Швецов

Еще одна актуальная проблема лета - отсутствие горячей воды. В многоквартирном доме на улице Заводской ее нет уже более месяца, и сроки отключения продлили до сентября.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом доме уже очень давно нет горячей воды, и терпение людей на исходе. Непонятна причина отключения. Поблизости не видно никаких раскопок, трубы никто не меняет».

Как заявили в ресурсоснабжающей организации, на улице Заводской сейчас идет подготовка к плановой реконструкции теплотрассы. Будут менять выше 600 метров труб. Реконструкция была запланирована еще в декабре прошлого года, но людей об этом никто не известил.

- Очень страдаем, воды нет, стираем все в холодной. Помогите, пожалуйста!
- Приходится греть воду в кастрюле, чтобы помыться.
- Сначала говорили, что воду дадут 15, 26, потом 3 числа. Это вообще...

Сейчас идет подготовительный этап работ, требуется заменить 600 метров труб, к раскопкам приступят на днях. В целом, после завершения замены труб, воду горячую должны дать к 15 сентября. Значит, еще месяц с лишним придется жить в таких условиях.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Я уже не в первый раз слышу, что управляющая компания не извещает своевременно людей. У нас все запланировано было давно. Без остановки горячего водоснабжения ремонт не сделать, трубы будут прокладываться прямо под улицей Заводской. Если сейчас это не сделать, зимой могут быть серьезные разрывы».
 
Добавим, что в ближайшее время кировчан ждет еще одно неудобство, связанное с заменой труб на пересечении улицы Молодой Гвардии и Октябрьского проспекта. Придётся временно перекрывать движение по одной из полос Октябрьского проспекта.

Не понятна причина отключения: люди возмущены отсутствием горячей воды на Заводской

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