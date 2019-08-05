Не понятна причина отключения: люди возмущены отсутствием горячей воды на Заводской

Еще одна актуальная проблема лета - отсутствие горячей воды. В многоквартирном доме на улице Заводской ее нет уже более месяца, и сроки отключения продлили до сентября.Как заявили в ресурсоснабжающей организации, на улице Заводской сейчас идет подготовка к плановой реконструкции теплотрассы. Будут менять выше 600 метров труб. Реконструкция была запланирована еще в декабре прошлого года, но людей об этом никто не известил.Сейчас идет подготовительный этап работ, требуется заменить 600 метров труб, к раскопкам приступят на днях. В целом, после завершения замены труб, воду горячую должны дать к 15 сентября. Значит, еще месяц с лишним придется жить в таких условиях.Добавим, что в ближайшее время кировчан ждет еще одно неудобство, связанное с заменой труб на пересечении улицы Молодой Гвардии и Октябрьского проспекта. Придётся временно перекрывать движение по одной из полос Октябрьского проспекта.