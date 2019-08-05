В Кирове остается немало дорог, которые остро нуждаются в ремонте.

В городе еще остается немало дорог, которые остро нуждаются в ремонте.К новым домам на улице Полевой проложены плиты. Но ездить по ним крайне неудобно, а тротуаров здесь вообще нет. Местные жители принимали участие в народном голосовании за включение в план ремонта этого участка и в прошлом году, и в 2017-м. Но проблемная дорога в общий перечень так и не попала.Такая же ситуация и на соседних улицах. Плиты на Орджоникидзе были уложены десять лет назад, давно уже пришли в негодность, повсюду торчит арматура. Водители ищут обходные пути, ездят дворами, и асфальт там сейчас тоже разбит. Отметим, что и эта дорога также пока не попадала в список планируемых к ремонту.И если на улице Орджоникидзе есть вероятность, что дорогу здесь приведут в порядок в ближайшие два года, то про улицу Полевую этого сказать нельзя. Ее пока вообще нет в списках на голосование в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Так что местным жителям стоит поторопиться. Народное голосование организовано на сайте Общественной палаты и продлится до 12 августа.