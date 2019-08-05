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В Кирове остается немало дорог, которые остро нуждаются в ремонте.

В Кирове остается немало дорог, которые остро нуждаются в ремонте.

Вчера, 11:42
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Валентина Палкина

В городе еще остается немало дорог, которые остро нуждаются в ремонте.

К новым домам на улице Полевой проложены плиты. Но ездить по ним крайне неудобно, а тротуаров здесь вообще нет. Местные жители принимали участие в народном голосовании за включение в план ремонта этого участка и в прошлом году, и в 2017-м. Но проблемная дорога в общий перечень так и не попала.

ГРИГОРИЙ ЛИМОНОВ:
«Дорога здесь очень плохая, живем здесь уже два года, никаких подвижек, чтобы улучшить дорогу, нет, только становится хуже, по весне и по осени невозможно пройти ни в кроссовках, ни в ботинках, все в сапогах, если плиты застройщик уберет, не знаю, что будет дальше».

Такая же ситуация и на соседних улицах. Плиты на Орджоникидзе были уложены десять лет назад, давно уже пришли в негодность, повсюду торчит арматура. Водители ищут обходные пути, ездят дворами, и асфальт там сейчас тоже разбит. Отметим, что и эта дорога также пока не попадала в список планируемых к ремонту.

АНАТОЛИЙ ГОРЕВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 9:
«Садики все находятся там, за улицей Дзержинского, и мамаши по утрам вынуждены идти по этим плитам, перепрыгивать, тут же едут машины. Вот сейчас сухо, а когда дождь пойдет, все стекает сюда и здесь стоит лужа».

И если на улице Орджоникидзе есть вероятность, что дорогу здесь приведут в порядок в ближайшие два года, то про улицу Полевую этого сказать нельзя. Ее пока вообще нет в списках на голосование в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Так что местным жителям стоит поторопиться. Народное голосование организовано на сайте Общественной палаты и продлится до 12 августа.

В Кирове остается немало дорог, которые остро нуждаются в ремонте.

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