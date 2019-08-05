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15 тонн уже украли: в Кирове проходит нацпроект для безопасных дорог.

15 тонн уже украли: в Кирове проходит нацпроект для безопасных дорог.

Вчера, 14:28
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Анастасия Елсукова

Улицу Спасскую отремонтируют на сэкономленные средства. Об этом заявил главный дорожник города Евгений Лунев на заседании в Общественной палате. О реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Работы по программе БКД начались и на улице Сурикова. Здесь планируют отремонтировать небольшой участок протяженностью чуть больше километра от Некрасова до Воровского. Часть дороги, как мы видим, уже отфрезерована».

Недалеко от места работ - на площадке у Дворца пионеров - сейчас покоится большая гора из асфальтовой крошки. Общественники всерьез обеспокоены ее судьбой. На ценное вторсырье уже многие заглядываются.

ШАМИЛЬ БУЗИКОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕМОНТОМ ДОРОГ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мужик подъехал, у него сзади прицеп, он схватил лопату, раз-раз накидал».

- Кроме шуток, до этого же 15 тонн, да, украли.


ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«В 7 утра эта гора сформирована, ее охраняли и вывезут в ближайшее время, не переживайте».

Пойдет асфальтовая крошка на ремонт дорог, заверил общественников Евгений Лунев. В целом работы по нацпроекту "БКД" в областном центре выполнены на 65%. Большинство улиц обещают отремонтировать к 1му сентября. Некоторые участки приведут в порядок только осенью.

ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«Спасская, Тихая - те улицы, которые были проторгованы по экономии от торгов на БКД».
Спасскую, в частности, планируют отремонтировать на участке от Ленина до Октябрьского проспекта.

Отдельная история с приемкой дорог. Так, на днях после ремонта не приняли улицу Ломоносова. Главной претензией к работе подрядчика стали высокие бордюры у пешеходных переходов.

ВЛАДИСЛАВ КРЫСОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕМОНТОМ ДОРОГ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нам уже пишут, шквалом просто по поводу этих бордюров».

Недочеты на Ломоносова обещают устранить до конца недели. Общественники стараются присутствовать на приемке всех участков, но в очередной раз заявляют о том, что их не всегда вовремя об этом информируют.

15 тонн уже украли: в Кирове проходит нацпроект для безопасных дорог.

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