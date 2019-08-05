15 тонн уже украли: в Кирове проходит нацпроект для безопасных дорог.

Улицу Спасскую отремонтируют на сэкономленные средства. Об этом заявил главный дорожник города Евгений Лунев на заседании в Общественной палате. О реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Недалеко от места работ - на площадке у Дворца пионеров - сейчас покоится большая гора из асфальтовой крошки. Общественники всерьез обеспокоены ее судьбой. На ценное вторсырье уже многие заглядываются.Пойдет асфальтовая крошка на ремонт дорог, заверил общественников Евгений Лунев. В целом работы по нацпроекту "БКД" в областном центре выполнены на 65%. Большинство улиц обещают отремонтировать к 1му сентября. Некоторые участки приведут в порядок только осенью.Отдельная история с приемкой дорог. Так, на днях после ремонта не приняли улицу Ломоносова. Главной претензией к работе подрядчика стали высокие бордюры у пешеходных переходов.Недочеты на Ломоносова обещают устранить до конца недели. Общественники стараются присутствовать на приемке всех участков, но в очередной раз заявляют о том, что их не всегда вовремя об этом информируют.