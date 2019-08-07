Воды в доме нет, но платить надо: логика управляющей компании

Период, когда в домах отключают горячую воду, близится к концу. Но в доме №44 по улице Мира с этим ресурсом проблемы почти целое лето.Долгое время жители не знали, куда обратиться за помощью, так как с июля произошла смена управляющей компании. Горячую воду в доме отключили 28 июня для гидравлических испытаний, затем 6 июля её включили, но через несколько дней жители снова начали испытывать коммунальные неудобства. Кроме того, за июль жильцам пришла квитанция за неоказываемые услуги по горячей воде.Мы решили напрямую обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании. На актуальные вопросы для жителей дома в организации ответили.Если верить обещаниям управляющей компании, то жителям осталось потерпеть ещё неделю.