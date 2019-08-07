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Воды в доме нет, но платить надо: логика управляющей компании

Воды в доме нет, но платить надо: логика управляющей компании

Сегодня, 11:08
97
Альбина Самигуллина

Период, когда в домах отключают горячую воду, близится к концу. Но в доме №44 по улице Мира с этим ресурсом проблемы почти целое лето.

- Вот в субботу у нас появился стенд с названием управляющей компании, с номером телефона. Появилось объявление, что у нас отключена горячая вода с 9 августа, но хотя воды горячей нет у нас весь июль-месяц.

Долгое время жители не знали, куда обратиться за помощью, так как с июля произошла смена управляющей компании. Горячую воду в доме отключили 28 июня для гидравлических испытаний, затем 6 июля её включили, но через несколько дней жители снова начали испытывать коммунальные неудобства. Кроме того, за июль жильцам пришла квитанция за неоказываемые услуги по горячей воде.

ЕЛЕНА ЧЕРАНЁВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №44 ПО УЛИЦЕ МИРА:
«Ну, тут мы утром, наверно, в субботу мы пошли гулять с собачкой, у меня собачка маленькая просто, и там вышла женщина тоже с собачкой на улицу, ну, время, наверно, было полшестого, я спросила: "У Вас есть в доме вода горячая?" Она говорит: "Нет". Я говорю: "А почему в полном объеме приходит вдруг квитанция?" Она говорит: "Нам делали перерасчёт по 42-му дому за прошлый месяц". У нас ничего не в доме».

Мы решили напрямую обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании. На актуальные вопросы для жителей дома в организации ответили.

- По поводу подачи горячей воды: у вас вода отключена ориентировочно до 20 августа, по поводу перерасчётов обращайтесь в бухгалтерию в офис.
- А по какой причине до 20 августа у нас отключено водоснабжение?
- Ремонт теплообменника.

Если верить обещаниям управляющей компании, то жителям осталось потерпеть ещё неделю.

Воды в доме нет, но платить надо: логика управляющей компании

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