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В Кирове продолжается ремонт придомовых территорий.

В Кирове продолжается ремонт придомовых территорий.

Сегодня, 17:09
177
Иван Швецов

В Кирове продолжается ремонт придомовых территорий в 19 дворах. Там будет положен новый асфальт, установлены бордюры, оборудованы парковочные места и построены новые детские площадки.

Киров меняется, но, несмотря на это, есть еще места в городе, которые вызывают, по меньшей мере, недоумение. Так в самом центре Кирова, при подъезде к одному из торговых центров в асфальте образовалось огромная дыра, почти что котлован, который лучше объезжать стороной. Что касается ремонта придомовых территорий, то на сегодняшний день пока лишь готовы 2 из 19, на Красина 55 и Милицейской 24-а, остальные, как уверяют представители городской администрации - находятся в высокой степени готовности.

- Как хорошо, исправляют. Ещё лучше будет теперь!
- Нам нравится, как сделано. Быстро и качественно.

Для того, чтобы попасть в программу "Формирование комфортной городской среды", жители дома должны принять активное участие в подготовке проектно-сметной документации по ремонту и софинансировать предлагаемый проект. По асфальтированию оно небольшое, 5%, но эту сумму должны внести жильцы дома или спонсоры.

ВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Определяется процент софинансирования, тип работ, составляется проектно-сметная документация, еще лучше если разрабатывается дизайн-проект ремонта дворовой территории».

Добавим, что прием заявок на ремонт придомовых территорий в следующем, 2020 году, уже завершен. Если вы хотите, чтобы и в вашем дворе был ремонт - нужно ориентироваться на заявки 21 и 22 года и тщательно изучить информацию по программе "Комфортная городская среда" на сайте администрации города.

В Кирове продолжается ремонт придомовых территорий.

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