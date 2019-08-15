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Чинить нечего, заменили полностью: в Радужном новая теплотрасса

Чинить нечего, заменили полностью: в Радужном новая теплотрасса

Сегодня, 17:15
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Альбина Самигуллина

В Кирове в микрорайоне Радужном проводится замена участка теплотрассы длиной 260 метров. Старые трубы прослужили около 40 лет.

Магистральная сеть отопления была сильно изношена, и в последнее время здесь зачастую возникали аварии, сталь уже не выдерживала нагрузки. Поэтому было принято решение о полной замене труб. Всего будет отремонтировано 430 метров трубопровода. Трубы кладут такие же - прочные стальные.

АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУП "ВОДОКАНАЛ":
«Сетям уже порядка 40 лет, за это время никто ничего не перекладывал, сети приходят в негодность. МУП "Водоканал" после того, как передали эти сети на обслуживание, производит замену - ремонт и замену».
 
С 17 июня по 2 августа провели замену 170 метров тепловых сетей, установили новые отводы и задвижки. Горячее водоснабжение обещают восстановить к началу сентября. Всего обновлёнными коммуникациями будут обеспечены около 150 домов - это весь микрорайон Радужный. Новые трубы позволят минимализировать неполадки во время отопительного сезона, что значительно улучшит жизнь граждан.

Чинить нечего, заменили полностью: в Радужном новая теплотрасса

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