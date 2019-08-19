В Кировской области начались замеры накоплений ТКО

В селе Пасегово Кирово-Чепецкого района на контейнерных площадках были произведены замеры накоплений твердых коммунальных отходов.
В будущем будет применяться дифференцированный подход при взимании платы за вывоз мусора. Для получения данных будут проведены замеры мусора в 13 муниципалитетах.
АЛЁНА КОЗЛОВА, ИНЖЕНЕР ПО ПОЛЕВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ГБУ НО "ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы приезжаем на точку, фиксируем контейнер - фотофиксация, взвешиваем его. Проводим измерения, чтобы измерить объем. Потом приходит мусоровоз, мы контейнер опорожняем, проводим измерительные манипуляция для определения параметров контейнера».
Все работы должны проводиться с обязательной фото- и видеофиксацией контейнеров. Замеры проведут в нынешнем году и в первом полугодии 2020 года.
АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Замеры будут производиться в 4 сезона времени года. Летом, осенью, зимой и весной. Сейчас мы начали производить замеры в августе 2019 и продолжим в июне 2020 - это второй летний месяц. В этом году проведем замеры осенние и зимние в декабре - в январе продолжим зимние замеры».
Проведение замеров необходимо для установления тарифов на вывоз мусора. Напомним, в Кировской области суд признал их незаконными из-за отсутствия экономической обоснованности - за основу тарифа были взяты замеры от 2003 года. После проведения замеров на территории региона планируется принять дифференцированные нормативы накопления отходов.