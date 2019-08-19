В Кировской области начались замеры накоплений ТКО

В селе Пасегово Кирово-Чепецкого района на контейнерных площадках были произведены замеры накоплений твердых коммунальных отходов.В будущем будет применяться дифференцированный подход при взимании платы за вывоз мусора. Для получения данных будут проведены замеры мусора в 13 муниципалитетах.Все работы должны проводиться с обязательной фото- и видеофиксацией контейнеров. Замеры проведут в нынешнем году и в первом полугодии 2020 года.Проведение замеров необходимо для установления тарифов на вывоз мусора. Напомним, в Кировской области суд признал их незаконными из-за отсутствия экономической обоснованности - за основу тарифа были взяты замеры от 2003 года. После проведения замеров на территории региона планируется принять дифференцированные нормативы накопления отходов.