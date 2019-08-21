Жители Садаковского жалуются на строительный мусор

Жители Садаковского не ожидали увидеть возле своих домов свалку строительного мусора. На территорию бывшей мебельной фабрики приходят машины, гружёные песком, бордюрным камнем и покрышками.И днем, и ночью мимо жилых домов на это место идут самосвалы. На территории бывшей мебельной фабрики в Садаковском уже скопились десятки тон мусора. С каждым днем кучи становятся все выше.Свалка появилась года три назад, говорит Елена Еремина, летом сюда везут строительный мусор, зимой объект тоже не простаивает.Если взглянуть на мусор внимательнее, то можно сделать вывод. Те, кто организовал эту свалку, участвуют в благоустройстве города. Правда, другой его части.Наши предположения подтвердились. Представитель организации, которая арендует эту территорию, подтвердил, что компания участвует в федеральных программах "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные дороги". Правда, Владимир Кутузов кучи мусора свалкой не называет.По этой логике, свалка - вовсе и не свалка, а склад, организованный на основании долгосрочной аренды земли. Владимир Кутузов пообещал, что с местными жителями будет налажен диалог. Правда, про уборку мусора не сказал ни слова.Добавим, местные власти в курсе сложившейся ситуации, правда, только со слов средств массовой информации. Представители администрации рекомендовали жителям сделать официальное обращение в свое территориальное управление.