Жители Садаковского жалуются на строительный мусор

Жители Садаковского не ожидали увидеть возле своих домов свалку строительного мусора. На территорию бывшей мебельной фабрики приходят машины, гружёные песком, бордюрным камнем и покрышками.
- Ездят они ночью и днем ездят! И утром ездят!
- Ездят круглосуточно. Мы вообще не можем спать. Дом трясется. Дети не спят.
И днем, и ночью мимо жилых домов на это место идут самосвалы. На территории бывшей мебельной фабрики в Садаковском уже скопились десятки тон мусора. С каждым днем кучи становятся все выше.
ВЯЧЕСЛАВ КЛЕСТОВ:
«Вот там находятся мешки со строительным мусором. Я сам лично видел, несколько ртутных ламп в этом мусоре. В этих мешках были вставлены. Сейчас они все это завалили. Это под этой кучей мусора».
Свалка появилась года три назад, говорит Елена Еремина, летом сюда везут строительный мусор, зимой объект тоже не простаивает.
ЕЛЕНА ЕРЕМИНА:
«Зимой возят снег грязный. Это все тает весной. Бежит под наш дом. Нас топит. У нас полный подвал. Зайти в дом бывает невозможно. Одна вода».
Если взглянуть на мусор внимательнее, то можно сделать вывод. Те, кто организовал эту свалку, участвуют в благоустройстве города. Правда, другой его части.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь на свалке можно увидеть покрышки. Пакрышка не простая, она покрашена. Судя по всему, она располагалась в одном из дворов города. И украшала его. Так же здесь очень много бордюрного камня, который так же привезли с одной из улиц города».
Наши предположения подтвердились. Представитель организации, которая арендует эту территорию, подтвердил, что компания участвует в федеральных программах "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные дороги". Правда, Владимир Кутузов кучи мусора свалкой не называет.
ВЛАДИМИР КУТУЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ-АРЕНДАТОРА ЗЕМЛИ:
Это наша территория, это не свалка. Это строительный мусор, который используется на садоводческие товарищества. Отсыпают дороги, и везде... в основном, на дороги идет.
- На проселочные?
- Да, в грунтовые дороги.
По этой логике, свалка - вовсе и не свалка, а склад, организованный на основании долгосрочной аренды земли. Владимир Кутузов пообещал, что с местными жителями будет налажен диалог. Правда, про уборку мусора не сказал ни слова.
Добавим, местные власти в курсе сложившейся ситуации, правда, только со слов средств массовой информации. Представители администрации рекомендовали жителям сделать официальное обращение в свое территориальное управление.