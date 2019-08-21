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Верхнекамский район получит на подготовку отопительного сезона 5 млн рублей

Верхнекамский район получит на подготовку отопительного сезона 5 млн рублей

Вчера, 17:28
219
Артем Макаров

Между тем, зима совсем близко. Насколько регион готов к отопительному сезону? Этот вопрос сегодня обсудили на совещании у Главного федерального инспектора по Кировской области.
 
Свитера, теплые куртки, шерстяные носки. Зимой в такой одежде приходится ходить дома жителям поселка Лесного в Верхнекамском районе. Температура в квартирах опускается ниже 15 градусов. Подобная ситуация в Рудничном, Светлополянске. Глава Верхнекамского района говорит, что, несмотря на то, что подготовка к новому отопительному сезону идет по плану, этой зимой также ожидается сложная ситуация.

АНДРЕЙ ОЛИН, ГЛАВА ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА:
«Естественно ожидается сложной, потому что финансовое состояние ресурсоснабжающей организации в Лесном, Кирсинской управляющей компании - очень сложная. В связи с тем, что не оплачен предельный индекс с бюджета».

Долги ресурсоснабжающей компании перед поставщиками топлива также не уменьшаются. Ситуацию в Верхнекамском районе обсудили на совещании у главного федерального инспектора по Кировской области.

СЕРГЕЙ МОСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На площадке министерства проведено совещание с поставщиками каменного угля и достигнуты договоренности об организации поставок топлива ресурсоснабжающей организации для обеспечения создания запасов в объеме до трехсот тонн до начала отопительного сезона».

Верхнекамский район в этом году от правительства области получит на организацию отопительного сезона около пяти миллионов рублей. Непростая ситуация сложилась и в других районах Кировской области.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Традиционно целый ряд моментов, где-то с неготовностью оборудования, износ тепловых сетей, нехватка топлива, долги прошлых лет. Такой клубок достаточно серьезный».

Ситуация с отопительным сезоном находится на особом контроле полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Среди неблагополучных населенных пунктов нашего региона - Безбожник Мурашинского района, сами Мураши, ЗАТО Первомайский, есть проблемы в Опаринском, Вятскополянском и других районах. Владимир Климов отметил, что в прошлом году паспорта готовности к отопительному сезону не получили 24 муниципальных образования. Подобное не должно повториться.

Верхнекамский район получит на подготовку отопительного сезона 5 млн рублей

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