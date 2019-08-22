Огромная лужа во дворе дома на Сурикова мешает жителям

Жители дома на Сурикова, 22-б жалуются на огромную лужу, которая этим летом вообще не высыхала. После дождей здесь даже пройти невозможно.Несколько лет назад благодаря программе по поддержке местных инициатив проблемный двор у дома номер 20-б преобразился. А затем после ремонта теплотрассы, как утверждают жители, часть дороги снова стала непроезжей.Жильцы соседнего дома в этом году также добились у своей управляющей компании благоустройства дворовой территории. Нашли спонсоров, и сейчас здесь удобные тротуары, и дорога в хорошем состоянии. Портит все огромная лужа между домами.Кто виноват, что асфальт был разрушен и не приведен в порядок должным образом, сейчас разбираются в теруправлении администрации города по Ленинскому району.