Огромная лужа во дворе дома на Сурикова мешает жителям

Жители дома на Сурикова, 22-б жалуются на огромную лужу, которая этим летом вообще не высыхала. После дождей здесь даже пройти невозможно.
Несколько лет назад благодаря программе по поддержке местных инициатив проблемный двор у дома номер 20-б преобразился. А затем после ремонта теплотрассы, как утверждают жители, часть дороги снова стала непроезжей.
ТАМАРА САННИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА СУРИКОВА, 22-Б:
«Прикрыли просто глиной и все оставили. Мы ведь уже мучаемся с 17 года».
Жильцы соседнего дома в этом году также добились у своей управляющей компании благоустройства дворовой территории. Нашли спонсоров, и сейчас здесь удобные тротуары, и дорога в хорошем состоянии. Портит все огромная лужа между домами.
ТАМАРА САННИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА СУРИКОВА, 22-Б:
«Они относятся к "Вятка-Уют", но до них никак не дозвониться, один раз я дозвонилась. Это было в июне. Мне ответили техотдел, молодой человек сказал, что знают эту проблему, выедем, все исправим. До сих пор едут. В начале августа дожди прошли, шел мужчина пожилой с тросточкой, он мыкался-мыкался, никак не мог пройти. И бухнулся в эту лужу».
Кто виноват, что асфальт был разрушен и не приведен в порядок должным образом, сейчас разбираются в теруправлении администрации города по Ленинскому району.