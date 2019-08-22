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Огромная лужа во дворе дома на Сурикова мешает жителям

Огромная лужа во дворе дома на Сурикова мешает жителям

Вчера, 15:07
232
Валентина Палкина

Жители дома на Сурикова, 22-б жалуются на огромную лужу, которая этим летом вообще не высыхала. После дождей здесь даже пройти невозможно.

Несколько лет назад благодаря программе по поддержке местных инициатив проблемный двор у дома номер 20-б преобразился. А затем после ремонта теплотрассы, как утверждают жители, часть дороги снова стала непроезжей.

ТАМАРА САННИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА СУРИКОВА, 22-Б:
«Прикрыли просто глиной и все оставили. Мы ведь уже мучаемся с 17 года».

Жильцы соседнего дома в этом году также добились у своей управляющей компании благоустройства дворовой территории. Нашли спонсоров, и сейчас здесь удобные тротуары, и дорога в хорошем состоянии. Портит все огромная лужа между домами.

ТАМАРА САННИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА СУРИКОВА, 22-Б:
«Они относятся к "Вятка-Уют", но до них никак не дозвониться, один раз я дозвонилась. Это было в июне. Мне ответили техотдел, молодой человек сказал, что знают эту проблему, выедем, все исправим. До сих пор едут. В начале августа дожди прошли, шел мужчина пожилой с тросточкой, он мыкался-мыкался, никак не мог пройти. И бухнулся в эту лужу».

Кто виноват, что асфальт был разрушен и не приведен в порядок должным образом, сейчас разбираются в теруправлении администрации города по Ленинскому району.

Огромная лужа во дворе дома на Сурикова мешает жителям

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