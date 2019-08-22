Прямой эфир
23 авг 17:09 В Кирове закроют девять маршрутов общественного транспорта 22 авг 15:49 В Кирове задержали трех адвокатов по подозрению в даче взятки. 22 авг 17:26 В Кировской области возросло количество ДТП с мотоциклистами 23 авг 19:40 В музее Воинской славы вспоминали Курскую битву 22 авг 17:22 В Кирове отметили День российского флага 23 авг 11:36 На Театральной площади прошла акция в честь Дня государственного флага 22 авг 15:52 В деле директора спортшколы "Юность" появились новые эпизоды. 23 авг 17:05 Лауреатом премии Грина стал писатель о юношестве Владимир Морозов 22 авг 15:17 На четверть меньше: в Кировской области снизились темпы строительства 22 авг 17:14 Проект-победитель: кировчанка выиграла 300 тысяч на скейт-площадку
5°C
$
66,41
73,66
29 августа 06:17
28 авг 17:22 В Слободском у музея высадили купеческий сад 28 авг 17:07 В Кировской области снизили тарифы на вывоз ТКО на 15,7%. 28 авг 15:19 Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Слободской молочный комбинат». 28 авг 15:10 Турнир по художественной гимнастике собрал около 400 спортсменок 28 авг 15:07 Огромная лужа во дворе дома на Сурикова мешает жителям 28 авг 15:04 Жительница Кирова поверила в "компенсацию" и перевела мошенникам 1 млн рублей. 28 авг 14:57 Жители деревни Цепели спорят с агрофирмой из-за кладбища 28 авг 14:49 В Кирове появится автобус с народной домовой росписью. 28 авг 14:27 В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой. 28 авг 11:41 В Яранске прошел фестиваль творчества и ремесел «Дворянское гнездо»
В Кировской области снизили тарифы на вывоз ТКО на 15,7%.

В Кировской области снизили тарифы на вывоз ТКО на 15,7%.

Вчера, 17:07
240

В Кировской области снизили тарифы на вывоз ТКО на 15,7%.
Решение о снижении единого тарифа регоператора на услуги по обращению с ТКО было принято на заседании правления Региональной службы по тарифам.

Основанием стало предписание ФАС России по результатам выездной проверки.

Из состава годовой расчетной выручки АО «Куприт» была исключена часть расходов на транспортирование и захоронение ТКО.

Таким образом, тариф регионального оператора по обращению с ТКО с 1 сентября 2019 года составит 674,33 рублей без учета НДС.

Напомним, что ежемесячная плата граждан и юридических лиц за обращение с ТКО рассчитывается на основании единого тарифа регионального оператора и нормативов накопления ТКО, утвержденных региональным министерством энергетики и ЖКХ.

Жители частного сектора в Кирове с 1 сентября за вывоз мусора будут платить 116,79 рублей с человека (было 138,66). Жители многоквартирных домов - 4,18 рубля за квадратный метр (было 4,96).

Жители частного сектора в Кирово-Чепецке с 1 сентября за вывоз мусора будут платить 111,27 рублей с человека (было 132,09). Жители многоквартирных домов -3,98 рубля за квадратный метр (было 4,72). 

Жители остальных муниципальных образований Кировской области с 1 сентября за вывоз мусора будут платить 97,78 рублей с человека (было 116,08). 

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама