В Кировской области снизили тарифы на вывоз ТКО на 15,7%.
Решение о снижении единого тарифа регоператора на услуги по обращению с ТКО было принято на заседании правления Региональной службы по тарифам.
Основанием стало предписание ФАС России по результатам выездной проверки.
Из состава годовой расчетной выручки АО «Куприт» была исключена часть расходов на транспортирование и захоронение ТКО.
Таким образом, тариф регионального оператора по обращению с ТКО с 1 сентября 2019 года составит 674,33 рублей без учета НДС.
Напомним, что ежемесячная плата граждан и юридических лиц за обращение с ТКО рассчитывается на основании единого тарифа регионального оператора и нормативов накопления ТКО, утвержденных региональным министерством энергетики и ЖКХ.
Жители частного сектора в Кирове с 1 сентября за вывоз мусора будут платить 116,79 рублей с человека (было 138,66). Жители многоквартирных домов - 4,18 рубля за квадратный метр (было 4,96).
Жители частного сектора в Кирово-Чепецке с 1 сентября за вывоз мусора будут платить 111,27 рублей с человека (было 132,09). Жители многоквартирных домов -3,98 рубля за квадратный метр (было 4,72).
Жители остальных муниципальных образований Кировской области с 1 сентября за вывоз мусора будут платить 97,78 рублей с человека (было 116,08).