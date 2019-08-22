В Кировской области снизили тарифы на вывоз ТКО на 15,7%.

Решение о снижении единого тарифа регоператора на услуги по обращению с ТКО было принято на заседании правления Региональной службы по тарифам.Основанием стало предписание ФАС России по результатам выездной проверки.Из состава годовой расчетной выручки АО «Куприт» была исключена часть расходов на транспортирование и захоронение ТКО.Таким образом, тариф регионального оператора по обращению с ТКО с 1 сентября 2019 года составит 674,33 рублей без учета НДС.Напомним, что ежемесячная плата граждан и юридических лиц за обращение с ТКО рассчитывается на основании единого тарифа регионального оператора и нормативов накопления ТКО, утвержденных региональным министерством энергетики и ЖКХ.Жители частного сектора в Кирове с 1 сентября за вывоз мусора будут платить 116,79 рублей с человека (было 138,66). Жители многоквартирных домов - 4,18 рубля за квадратный метр (было 4,96).Жители частного сектора в Кирово-Чепецке с 1 сентября за вывоз мусора будут платить 111,27 рублей с человека (было 132,09). Жители многоквартирных домов -3,98 рубля за квадратный метр (было 4,72).Жители остальных муниципальных образований Кировской области с 1 сентября за вывоз мусора будут платить 97,78 рублей с человека (было 116,08).