В администрации Кирова пояснили смену маршрутов транспорта и новые тарифы на воду

Стоимость проезда в общественном транспорте повысят, новую транспортную схему еще будут обсуждать. В администрации города прокомментировали самые резонансные и обсуждаемые темы недели.В первую очередь был поднят вопрос о грядущих изменениях в транспортной схеме города. Обсуждение началось с перечисления проблем, которые решит нововведение.Новая маршрутная схема будет более удобной и эффективной, а также сократит время ожидания. Сокращения парка техники не будет. Наоборот, собираются поменять 15-20 троллейбусов. Будут закупаться газомоторные машины, а также машины с высоким индексом экологического стандарта: Евро-5 и Евро-6.Новость среди жителей города получила большой резонанс. На днях предстоят депутатские слушания, но по поводу общественных слушаний глава города ничего не обещал. Также кировчан беспокоит стоимость проезда. Илья Шульгин сообщил, что она, скорее всего, всё-таки вырастет в связи с увеличением стоимости топлива и ряда других причин, но заверил, что жители этого повышения особо не почувствуют.Был поднята и тема водоснабжения. С первого августа гарантирующим поставщиком водоснабжения и водоотведения стал МУП "Водоканал". Одним из волнующих вопросов стало приобретение нового оборудования в лизинг. Напомним, что «Водоканал» отказался приобрести имеющуюся технику у ККС.Кроме того, "Водоканал" попал в федеральную программу субсидированного лизинга. Также будет скидка 10% на каждую единицу техники. Кроме того, МУПом была закуплена оргтехника и оборудование на несколько десятков миллионов рублей. Директор "Водоканала" поясняет, что на 30 июля они остались без компьютеров и мебели, так как передаваемое имущество было "морально устаревшим". Было оборудовано около 300 рабочих мест.В "Водоканал" рабочий персонал ККС перешёл практически в полном составе - 98%. Все работники обеспечены новой спецодеждой, необходимыми средствами производства. Отметим, что зарплата и все социальные гарантии были сохранены, а по ряду низкооплачиваемых должностей заработную плату повысили. Кроме того, с 1 июля были повышены оклады на 8%. Ещё один вопрос касался ликвидации МУПов, ведь "Водоканал" именно такой организационно-правовой формы. В ФАС отмечают: несмотря на то, что ликвидация МУПов отложена на три года, в регионах уже сейчас необходимо разрабатывать планы реорганизации предприятий.Добавим, что тарифы установлены на уровне ниже действующих: на питьевое водоснабжение с 1 января 2020 года - в размере 28,38 р./куб.м. (ранее 28,42), на водоотведение - 21,78 р./куб.м. (ранее 21,80). Также проводится работа по приведению к единому городскому тарифу пригородных микрорайонов.