В администрации Кирова пояснили смену маршрутов транспорта и новые тарифы на воду

Стоимость проезда в общественном транспорте повысят, новую транспортную схему еще будут обсуждать. В администрации города прокомментировали самые резонансные и обсуждаемые темы недели.
В первую очередь был поднят вопрос о грядущих изменениях в транспортной схеме города. Обсуждение началось с перечисления проблем, которые решит нововведение.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По улице Ленина, Карла Маркса, Октябрьский проспект, Московская, Воровского проходят по одной и той же улице там более десятка самых разных маршрутов, что создает определённые условия для, так скажем, гонок. Троллейбусы обгоняют автобусы, автобусы обгоняют троллейбусы и друг друга, и это мы наблюдаем бесконечно».
Новая маршрутная схема будет более удобной и эффективной, а также сократит время ожидания. Сокращения парка техники не будет. Наоборот, собираются поменять 15-20 троллейбусов. Будут закупаться газомоторные машины, а также машины с высоким индексом экологического стандарта: Евро-5 и Евро-6.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Те предложения, которые сегодня вот попали в СМИ, - это всего лишь предложения. То есть они на сегодняшний день обсуждаются профессиональным сообществом, обсуждаются с перевозчиками, будут обсуждаться с депутатами. И окончательные конфигурации, которые мы увидим, маршрутной сети, она, скорее всего, будет отличаться от тех предложений, которые сегодня мы имели возможность увидеть в средствах массовой информации».
Новость среди жителей города получила большой резонанс. На днях предстоят депутатские слушания, но по поводу общественных слушаний глава города ничего не обещал. Также кировчан беспокоит стоимость проезда. Илья Шульгин сообщил, что она, скорее всего, всё-таки вырастет в связи с увеличением стоимости топлива и ряда других причин, но заверил, что жители этого повышения особо не почувствуют.
Был поднята и тема водоснабжения. С первого августа гарантирующим поставщиком водоснабжения и водоотведения стал МУП "Водоканал". Одним из волнующих вопросов стало приобретение нового оборудования в лизинг. Напомним, что «Водоканал» отказался приобрести имеющуюся технику у ККС.
ДМИТРИЙ УХИН, ДИРЕКТОР МУП "ВОДОКАНАЛ":
«Всего мы купили 13 единиц техники на первом этапе. Если её покупать сразу напрямую, то это стоит 83 миллиона рублей. Мы до конца года заплатим за эту технику всего 32 миллиона рублей, это включая авансовый платёж и лизинговые платежи. При этом, в стоимость лизинга уже включена страховка, при этом мы получаем льготы налоговые по НДС и налогу на прибыль».
Кроме того, "Водоканал" попал в федеральную программу субсидированного лизинга. Также будет скидка 10% на каждую единицу техники. Кроме того, МУПом была закуплена оргтехника и оборудование на несколько десятков миллионов рублей. Директор "Водоканала" поясняет, что на 30 июля они остались без компьютеров и мебели, так как передаваемое имущество было "морально устаревшим". Было оборудовано около 300 рабочих мест.
ДМИТРИЙ УХИН, ДИРЕКТОР МУП "ВОДОКАНАЛ":
«Мы сделали сервер общий на все здания, мы там разворачиваем систему мониторинга системы водоснабжения и водоотведения, мы там разворачиваем систему биллинга».
В "Водоканал" рабочий персонал ККС перешёл практически в полном составе - 98%. Все работники обеспечены новой спецодеждой, необходимыми средствами производства. Отметим, что зарплата и все социальные гарантии были сохранены, а по ряду низкооплачиваемых должностей заработную плату повысили. Кроме того, с 1 июля были повышены оклады на 8%. Ещё один вопрос касался ликвидации МУПов, ведь "Водоканал" именно такой организационно-правовой формы. В ФАС отмечают: несмотря на то, что ликвидация МУПов отложена на три года, в регионах уже сейчас необходимо разрабатывать планы реорганизации предприятий.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Если говорить о том, будет ли оно акционерным, либо будут какие-то концессионные механизмы задействованы, то, ещё раз говорю, этот вопрос на текущем рабочем контроле, и как только здесь появятся какие-то определенные решения, то мы это будем с вами обсуждать, докладывать. Если нужно пройти через механизм общественных слушаний, то и этот механизм будет применен».
Добавим, что тарифы установлены на уровне ниже действующих: на питьевое водоснабжение с 1 января 2020 года - в размере 28,38 р./куб.м. (ранее 28,42), на водоотведение - 21,78 р./куб.м. (ранее 21,80). Также проводится работа по приведению к единому городскому тарифу пригородных микрорайонов.