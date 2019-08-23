В Вахрушах обустраивают контейнерные площадки

В Вахрушах Слободского района идут работы по оборудованию мест накопления твердых коммунальных отходов.Когда-то сбор мусора в Вахрушах осуществлялся по так называемой технологии "вёдрами". Жители выходили в определенное время на улицу и выбрасывали мусор в машину. С января 2019 - новые правила обращения с отходами, а значит и новые требования к местам сбора отходов.Места установки определяются местными властями с учетом мнения жителей. Всего до 15 сентября в Вахрушах появится 22 оборудованные площадки.Средства на обустройство контейнерных площадок выделяются из областного бюджета. Кроме того, районами Кировской области предусмотрено софинансирование в размере 1,9 млн рублей.Напомним, что до 30 сентября в Кировской области оборудуют 800 контейнерных площадок. Работы уже идут в 39 районах области.