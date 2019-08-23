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В Вахрушах обустраивают контейнерные площадки

В Вахрушах обустраивают контейнерные площадки

Вчера, 17:00
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Карина Алоян

В Вахрушах Слободского района идут работы по оборудованию мест накопления твердых коммунальных отходов.

Когда-то сбор мусора в Вахрушах осуществлялся по так называемой технологии "вёдрами". Жители выходили в определенное время на улицу и выбрасывали мусор в машину. С января 2019 - новые правила обращения с отходами, а значит и новые требования к местам сбора отходов.

ДМИТРИЙ ПОПОВ, ДИРЕКТОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Технология простая - работаем по техническому заданию. Убирается грунт, устраивается песчаная подушка, выставляется опалубка, привозим готовые металлоконструкции в размер».

Места установки определяются местными властями с учетом мнения жителей. Всего до 15 сентября в Вахрушах появится 22 оборудованные площадки.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ, ГЛАВА ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«У нас все площадки мы делаем на 4 контейнера. Потому что насколько мы пониманием - конечная цель мусорной реформы и чтобы потом их не переделывать, мы сразу делаем площадки на 4 контейнера, чтобы была возможность осуществлять раздельный сбор мусора».

Средства на обустройство контейнерных площадок выделяются из областного бюджета. Кроме того, районами Кировской области предусмотрено софинансирование в размере 1,9 млн рублей.

АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Было выделено более 30 миллионов рублей муниципальным образованиям. На сегодняшний день заключены все соглашения со всеми муниципальными образованиями и начата работа по организации мест накоплений».

Напомним, что до 30 сентября в Кировской области оборудуют 800 контейнерных площадок. Работы уже идут в 39 районах области.

В Вахрушах обустраивают контейнерные площадки

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