В Верхнекамском районе проверили готовность к зиме ЖКХ Рудничного и Лесного

В регионе продолжается подготовка к отопительному сезону. Минувшие зимы были проблемными для жителей нескольких населенных пунктов в Верхнекамской районе.Котельная в Рудничном готова к зиме на 89%, основные работы будут закончены на этой неделе, а подготовка котлов завершится к 15 сентября. С этой даты регион должен быть полностью готов к началу отопительного сезона. Сейчас в посёлке нет проблем с качеством топлива, которые были в начале эксплуатации котельной несколько лет назад. Котельная работает на щепе и торфе. За лето предприятие получило около 10 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону и, по предварительным оценкам специалистов, эту зиму Рудничный должен прожить нормально, хотя 100% гарантии никто дать не может.В поездке, кроме главного федеральнього инспектора, принимали участие и глава района и первый заместитель прокурора области. В районе два проблемных города - Лесной и Рудничный.Отопительный сезон без проблем проходит редко. Изношена инженерная инфраструктура, денег на ремонт и даже на топливо часто не хватает.Еще сложнее ситуация в Лесном. Но она находится на самом тщательном контроле и в правительстве области и в аппарате главного федерального инспектора. Все понимают, что таких перебоев с теплосабжением, как прошлой зимой, больше быть не должно.Сейчас топливо в Лесном есть на весь отопительный сезон, было капитально отремонтировано 800 метров теплотрассы. Но этого недостаточно.Добавим, что для бесперебойной работы котельной в Лесном необходимы дополнительные инвестиции на ремонт теплотрассы и модернизацию всего оборудования. В данный момент есть некоторые проблемы и с кадрами - в посёлке сложно найти вольнонаемных кочегаров, которые относились бы к работе с должным уровнем ответственности и не страдали от вредных привычек.