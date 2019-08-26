В Верхнекамском районе проверили готовность к зиме ЖКХ Рудничного и Лесного

В регионе продолжается подготовка к отопительному сезону. Минувшие зимы были проблемными для жителей нескольких населенных пунктов в Верхнекамской районе.
Котельная в Рудничном готова к зиме на 89%, основные работы будут закончены на этой неделе, а подготовка котлов завершится к 15 сентября. С этой даты регион должен быть полностью готов к началу отопительного сезона. Сейчас в посёлке нет проблем с качеством топлива, которые были в начале эксплуатации котельной несколько лет назад. Котельная работает на щепе и торфе. За лето предприятие получило около 10 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону и, по предварительным оценкам специалистов, эту зиму Рудничный должен прожить нормально, хотя 100% гарантии никто дать не может.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Мы сегодня день посвятили контрольным функциям по поручению полпреда Комарова, по подготовке к отопительному сезону. Для нас 3-4 самых сложных района, один из них – Верхнекамский».
В поездке, кроме главного федеральнього инспектора, принимали участие и глава района и первый заместитель прокурора области. В районе два проблемных города - Лесной и Рудничный.
Отопительный сезон без проблем проходит редко. Изношена инженерная инфраструктура, денег на ремонт и даже на топливо часто не хватает.
ВАСИЛИЙ МЕЛЕНТЬЕВ, ДИРЕКТОР КОГУП "ОБЛКОММУНСЕРВИС":
«Дебиторская задолженность по Рудничному городскому поселению, именно по поселению - 33 миллиона рублей. А юридические лица около 20 миллионов. Из них 15-16 миллионов рублей - это МУП ЖКХ, которое находится в стадии банкротства».
Еще сложнее ситуация в Лесном. Но она находится на самом тщательном контроле и в правительстве области и в аппарате главного федерального инспектора. Все понимают, что таких перебоев с теплосабжением, как прошлой зимой, больше быть не должно.
Сейчас топливо в Лесном есть на весь отопительный сезон, было капитально отремонтировано 800 метров теплотрассы. Но этого недостаточно.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО
«Здесь пока работ очень много, нужен контроль и я буду обращаться к губернатору области, чтобы он помог и жители были в тепле».
Добавим, что для бесперебойной работы котельной в Лесном необходимы дополнительные инвестиции на ремонт теплотрассы и модернизацию всего оборудования. В данный момент есть некоторые проблемы и с кадрами - в посёлке сложно найти вольнонаемных кочегаров, которые относились бы к работе с должным уровнем ответственности и не страдали от вредных привычек.