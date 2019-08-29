Жители слободы Новое Сергеево жалуются на отсутствие уличного освещения.
Организовать работу уличных фонарей местные власти обещали еще весной.
Жалобы на отсутствие уличного освещения стали поступать в ОНФ нынешней зимой.
В темноте к своим домам с трудом добираются и пешеходы, и автомобилисты. Особенно местные жители переживают за своих детей-школьников.
В администрации г. Кирова пояснили, что в проблемной ситуации виноват застройщик. Компания не выполнила обязательства по монтажу наружного освещения. Необходимо было дополнительно установить 3 железобетонные опоры, кронштейны, 8 светильников и провести 600 метров электрического кабеля.
Освещение в слободе должно было появиться уже весной.
В июне светильники установили за счет городского бюджета, но они до сих пор не работают. Из администрации г. Кирова пришел ответ, что до конца осени провода подцепят к городской линии и заключат договор на электроснабжение. Точных сроков, когда в микрорайоне появится освещение, по-прежнему неизвестны.
Напомним, сейчас в проблемном микрорайоне заселено 5 из 18 многоквартирных домов. В июле за допущенные при застройке микрорайона нарушения директор компании-застройщика был приговорен к 4 годам лишения свободы.
Дольщики проблемных объектов в реестр обманутых не внесены, поскольку строительную компанию пока не признали банкротом.
фото кировского отделения ОНФ