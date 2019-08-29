Жители слободы Новое Сергеево жалуются на отсутствие уличного освещения.

Организовать работу уличных фонарей местные власти обещали еще весной.Жалобы на отсутствие уличного освещения стали поступать в ОНФ нынешней зимой.В темноте к своим домам с трудом добираются и пешеходы, и автомобилисты. Особенно местные жители переживают за своих детей-школьников.В администрации г. Кирова пояснили, что в проблемной ситуации виноват застройщик. Компания не выполнила обязательства по монтажу наружного освещения. Необходимо было дополнительно установить 3 железобетонные опоры, кронштейны, 8 светильников и провести 600 метров электрического кабеля.Освещение в слободе должно было появиться уже весной.В июне светильники установили за счет городского бюджета, но они до сих пор не работают. Из администрации г. Кирова пришел ответ, что до конца осени провода подцепят к городской линии и заключат договор на электроснабжение. Точных сроков, когда в микрорайоне появится освещение, по-прежнему неизвестны.Напомним, сейчас в проблемном микрорайоне заселено 5 из 18 многоквартирных домов. В июле за допущенные при застройке микрорайона нарушения директор компании-застройщика был приговорен к 4 годам лишения свободы.Дольщики проблемных объектов в реестр обманутых не внесены, поскольку строительную компанию пока не признали банкротом.