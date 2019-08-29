По программе капремонта в 44 домах установят лифты

По программе капитального ремонта в Кирове установили новые лифты в двадцати восьми домах. На очереди еще сорок четыре.Стены отштукатурены и покрашены. На одной - панель с кнопками, микросхемами и лампочками. Это одновременно и мозг, и центр управления лифтом. Здесь все информация, на каком этаже и в каком состоянии находится кабина.Установлен новый силовой кабель, пожарный люк, а самое главное - подъемное устройство. Последнее издает намного меньше шума, чем предшественник.Рабочим понадобилось около двух месяцев, чтобы провести здесь ремонт. Представители областного министерства ЖКХ и фонда капремонта проверяют работу подрядчика не в первый раз. Ранее было выявлено несколько недочетов.Замечаний было немало, но подрядчик все исправил, говорит директор фонда капитального ремонта. Сегодня претензий строителям высказано не было. Довольны не только специалисты, но и жители дома. Он был возведен в начале восьмидесятых. Наталья Кудинова рассказала, что лифты здесь не меняли никогда. В последнее время в некоторых подъездах конструкции стали подводить.Главная часть конструкции, конечно же, кабина. Женский голос объявляет этажи, есть небольшой экран, где указывается не только, где находится лифт, но и время, а так же дату. Всего в этом году планируется отремонтировать подъемные конструкции в 60 домах. В 28 работы идут или уже закончены. Каждую неделю на объекты выезжает комиссия и дает оценку подрядчикам.По программе капремонта ведутся и другие работы, реставрируются фасады, ремонтируются крыши. Комиссия оценивает и их.