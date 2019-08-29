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По программе капремонта в 44 домах установят лифты

По программе капремонта в 44 домах установят лифты

Сегодня, 15:04
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Артем Макаров

По программе капитального ремонта в Кирове установили новые лифты в двадцати восьми домах. На очереди еще сорок четыре.

Стены отштукатурены и покрашены. На одной - панель с кнопками, микросхемами и лампочками. Это одновременно и мозг, и центр управления лифтом. Здесь все информация, на каком этаже и в каком состоянии находится кабина.

АЛЕКСЕЙ ЗАГОРСКИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА:
«Полностью он показывает ошибки, не надо искать. Всегда можно ознакомиться и устранить оперативно».

Установлен новый силовой кабель, пожарный люк, а самое главное - подъемное устройство. Последнее издает намного меньше шума, чем предшественник.

Рабочим понадобилось около двух месяцев, чтобы провести здесь ремонт. Представители областного министерства ЖКХ и фонда капремонта проверяют работу подрядчика не в первый раз. Ранее было выявлено несколько недочетов.

МИХАИЛ КУЗЬМИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Различные. И по качеству отделки и по монтажу, щели, примыкания, шумы, настройка оборудования».

Замечаний было немало, но подрядчик все исправил, говорит директор фонда капитального ремонта. Сегодня претензий строителям высказано не было. Довольны не только специалисты, но и жители дома. Он был возведен в начале восьмидесятых. Наталья Кудинова рассказала, что лифты здесь не меняли никогда. В последнее время в некоторых подъездах конструкции стали подводить.

НАТАЛЬЯ КУДИНОВА, СТАРШАЯ ПО ДОМУ:
«В конце стало немножко, в четвертом подъезде были проблемки и в первом. А у нас во втором и в третьем - нормально. Пока работали еще».

Главная часть конструкции, конечно же, кабина. Женский голос объявляет этажи, есть небольшой экран, где указывается не только, где находится лифт, но и время, а так же дату. Всего в этом году планируется отремонтировать подъемные конструкции в 60 домах. В 28 работы идут или уже закончены. Каждую неделю на объекты выезжает комиссия и дает оценку подрядчикам.

АЛЕКСЕЙ ЮРКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНВЕСТИЦИЙ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вместе с подрядной организацией осматриваются проблемные точки. На месте принимается решение для сокращения сроков выполнения работ. Эта работа будет продолжена в дальнейшем».

По программе капремонта ведутся и другие работы, реставрируются фасады, ремонтируются крыши. Комиссия оценивает и их.

По программе капремонта в 44 домах установят лифты

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