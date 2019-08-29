Прямой эфир
30 авг 10:00 31 августа откроют движение по путепроводу в Чистые пруды. 31 авг 13:50 В Кирове открыли путепровод в Чистые пруды (ВИДЕО). 30 авг 14:37 В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына. 29 авг 18:20 В Слободском районе «Мицубиси L-200» столкнулся с фурой. 02 сен 14:47 Фильм ГТРК Вятка стал победителем II Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Золотое кольцо России». 29 авг 11:34 Жители Кировской области получили за заслуги государственные награды 29 авг 17:00 В Вахрушах обустраивают контейнерные площадки 02 сен 19:30 Вести. Киров (Россия-24) 02.09.2019 30 авг 21:30 Вятскому Спасскому собору исполнилось 250 лет 29 авг 15:16 Кировчане заплатят налоги на имущество по новой форме
10°C
$
66,5
73,06
04 сентября 20:27
04 сен 17:24 В Кирове открылась выставка работ Васнецовского пленэра прошлых лет 04 сен 17:21 ГТРК «Вятка» поможет детям из интерната найти наставников 04 сен 17:16 Суд допросил архитектора застройки земли в парке Победы 04 сен 17:13 В Нагорске два месяца нарушено водоснабжение 04 сен 15:04 По программе капремонта в 44 домах установят лифты 04 сен 13:00 Жители слободы Новое Сергеево жалуются на отсутствие уличного освещения. 04 сен 12:48 В Кирово-Чепецке женщина-водитель на "БМВ" врезалась в бетонные блоки. 04 сен 12:20 Нагорский фольклорный ансамбль получил гран-при на фестивале «Завалинка» 04 сен 11:58 ГФИ по Кировской области поздравил учеников Вятского колледжа культуры 04 сен 11:41 В Кирове начали работу мобильные прививочные бригады.
В Нагорске два месяца нарушено водоснабжение

В Нагорске два месяца нарушено водоснабжение

Сегодня, 17:13
179
Иван Швецов

Коммунальный коллапс в Нагорске. Почти четверть поселка живет без водопровода уже два месяца.

Екатерина Кухальская с годовалой дочкой Яной и еще свыше сотни жителей Нагорска живут без воды уже два месяца. Никакой информации о том, как будет решаться проблема, у них нет.

ЕКАТЕРИНА КУХАЛЬСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА ПГТ. НАГОРСК:
«Вот как можем, так и выживаем. Ходим на родник за километры. Есть надо и пить, и умываться. Будем ждать, когда муж придет с работы в 8 вечера».
 
Дети постарше вынуждены сидеть дома. Два детских сада в поселке закрыты из-за проблем с водоснабжением. Узнав о нашем приезде, на сход подошел и глава поселка. Сразу стало понятно, что людям не нужны объяснения причин и успокоения.

- Две недели ни капельки воды, мне 85 лет я хочу чаю попить. Старухе можно не есть, но хоть чаю-то попить можно?
- Почему не осуществляется подвоз воды?
- Он осуществляется, но один раз в день по одной бочке. Этого мало, нужно чаще, конечно.

На встречу пришел и руководитель нагорских коммунальных систем Алексей Шулаков. Это он отвечает за подачу воды в дома и обеспечение нагорцев водой, если водопровод не работает.

- Люди жалуются, что плохо осуществляется подвоз воды, нерегулярно и недостаточно.
- Можно в любое время по заявке.
- А можно без заявок? И так все знают, что воды нет.
- Конечно, можно.

Даже такое простое дело, как подвоз воды, и тот нужно решать через телевидение. Пока водоснабжение не восстановлено, люди хотят, чтобы ее привозили не по заявкам, а по четком расписанию. И не раз в день, а два, и в разные районы. Начальник коммунальных сетей делает обнадёживающее обещание.

АЛЕКСЕЙ ШУЛАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО НАГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
- Вода будет через два часа.
- И надолго?
- Думаю, да.

В поселке за лето на одной из артезианских скважин сменили три насоса. Каждый проработал не более двух недель. Мотор сгорает, не выдерживая нагрузки, потому что скважина запесковалась. Её прочистка - мероприятие дорогое. Проще купить еще один насос. Так и сделали.

СЕРГЕЙ ИСУПОВ, ГЛАВА НАГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Раз такой накал у населения, сегодня мы его заменяем. Приобрели дополнительные средства защиты - датчик сухого хода. И защиту полную ставим, чтобы спасти как-то насос».

Нагорск, как следует из названия, стоит на возвышенностях. Места красивые, но вот подать воду на угор - проблема. В поселке свыше 10 артезианских скважин. Многие из них уже старые и требуют профилактического обслуживания. Покупкой нового насоса, даже с максимальной защитой от перегрузки, проблему окончательно не решить. Мы будем следить за развитием ситуации.

В Нагорске два месяца нарушено водоснабжение

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама