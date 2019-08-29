В Нагорске два месяца нарушено водоснабжение

Коммунальный коллапс в Нагорске. Почти четверть поселка живет без водопровода уже два месяца.
Екатерина Кухальская с годовалой дочкой Яной и еще свыше сотни жителей Нагорска живут без воды уже два месяца. Никакой информации о том, как будет решаться проблема, у них нет.
ЕКАТЕРИНА КУХАЛЬСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА ПГТ. НАГОРСК:
«Вот как можем, так и выживаем. Ходим на родник за километры. Есть надо и пить, и умываться. Будем ждать, когда муж придет с работы в 8 вечера».
Дети постарше вынуждены сидеть дома. Два детских сада в поселке закрыты из-за проблем с водоснабжением. Узнав о нашем приезде, на сход подошел и глава поселка. Сразу стало понятно, что людям не нужны объяснения причин и успокоения.
- Две недели ни капельки воды, мне 85 лет я хочу чаю попить. Старухе можно не есть, но хоть чаю-то попить можно?
- Почему не осуществляется подвоз воды?
- Он осуществляется, но один раз в день по одной бочке. Этого мало, нужно чаще, конечно.
На встречу пришел и руководитель нагорских коммунальных систем Алексей Шулаков. Это он отвечает за подачу воды в дома и обеспечение нагорцев водой, если водопровод не работает.
- Люди жалуются, что плохо осуществляется подвоз воды, нерегулярно и недостаточно.
- Можно в любое время по заявке.
- А можно без заявок? И так все знают, что воды нет.
- Конечно, можно.
Даже такое простое дело, как подвоз воды, и тот нужно решать через телевидение. Пока водоснабжение не восстановлено, люди хотят, чтобы ее привозили не по заявкам, а по четком расписанию. И не раз в день, а два, и в разные районы. Начальник коммунальных сетей делает обнадёживающее обещание.
АЛЕКСЕЙ ШУЛАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО НАГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
- Вода будет через два часа.
- И надолго?
- Думаю, да.
В поселке за лето на одной из артезианских скважин сменили три насоса. Каждый проработал не более двух недель. Мотор сгорает, не выдерживая нагрузки, потому что скважина запесковалась. Её прочистка - мероприятие дорогое. Проще купить еще один насос. Так и сделали.
СЕРГЕЙ ИСУПОВ, ГЛАВА НАГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Раз такой накал у населения, сегодня мы его заменяем. Приобрели дополнительные средства защиты - датчик сухого хода. И защиту полную ставим, чтобы спасти как-то насос».
Нагорск, как следует из названия, стоит на возвышенностях. Места красивые, но вот подать воду на угор - проблема. В поселке свыше 10 артезианских скважин. Многие из них уже старые и требуют профилактического обслуживания. Покупкой нового насоса, даже с максимальной защитой от перегрузки, проблему окончательно не решить. Мы будем следить за развитием ситуации.