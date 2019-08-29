В Нагорске два месяца нарушено водоснабжение

Коммунальный коллапс в Нагорске. Почти четверть поселка живет без водопровода уже два месяца.Екатерина Кухальская с годовалой дочкой Яной и еще свыше сотни жителей Нагорска живут без воды уже два месяца. Никакой информации о том, как будет решаться проблема, у них нет.Дети постарше вынуждены сидеть дома. Два детских сада в поселке закрыты из-за проблем с водоснабжением. Узнав о нашем приезде, на сход подошел и глава поселка. Сразу стало понятно, что людям не нужны объяснения причин и успокоения.На встречу пришел и руководитель нагорских коммунальных систем Алексей Шулаков. Это он отвечает за подачу воды в дома и обеспечение нагорцев водой, если водопровод не работает.Даже такое простое дело, как подвоз воды, и тот нужно решать через телевидение. Пока водоснабжение не восстановлено, люди хотят, чтобы ее привозили не по заявкам, а по четком расписанию. И не раз в день, а два, и в разные районы. Начальник коммунальных сетей делает обнадёживающее обещание.В поселке за лето на одной из артезианских скважин сменили три насоса. Каждый проработал не более двух недель. Мотор сгорает, не выдерживая нагрузки, потому что скважина запесковалась. Её прочистка - мероприятие дорогое. Проще купить еще один насос. Так и сделали.Нагорск, как следует из названия, стоит на возвышенностях. Места красивые, но вот подать воду на угор - проблема. В поселке свыше 10 артезианских скважин. Многие из них уже старые и требуют профилактического обслуживания. Покупкой нового насоса, даже с максимальной защитой от перегрузки, проблему окончательно не решить. Мы будем следить за развитием ситуации.