На улице Возрождения провалилась тротуарная плитка

В Кирове случилась история по банальному сценарию: сначала строим, затем ломаем. На улице Возрождения коммунальщики продавили тротуарную плитку.
Это практически новый тротуар, но сейчас он таковым не выглядит. В некоторых местах пешеходная дорожка провалилась. Плитку можно запросто достать и унести с собой. А началось все с того, что третий дом по улице возрождения остался без воды. Это было в конце июля, говорит Валентина Князева. Коммунальщики рядом с тротуаром начали раскопки.
ВАЛЕНТИНА КНЯЗЕВА:
«Кто-то говорит, что трактор проехал, маленький. Сшиб плитку. Продавил. Кто-то говорит что, вода у нас неделю бежала, может вода подмыла».
Песок под плиткой плохо утрамбовали, говорят местные жители. Они не винят кого-то одного. По их мнению, плитка провалилась из-за совокупности всех факторов, нарушение в ходе укладки, ремонт сетей с текущей по тротуару водой, а трактор окончательно испортил подмытую пешеходную дорожку. Ольга Счастливцева видела, как это произошло.
ОЛЬГА СЧАСТЛИВЦЕВА:
«У меня была бессонница, я как раз в окно смотрела. Он до сюда доехал, или он опустил этот свой, или что. Как затарахтело, или что, водитель посмотрел и уехал. Это было ночью».
После себя трактор оставил такую плитку. По словам Ольги Счастливцевой - это была машина, которая подметала улицу. С того времени тротуар находится в таком состоянии.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По словам местных жителей коммунальщики закончили свои раскопки. Примерно в это же время плитка и провалилась. Таким образом, пешеходная дорожка в таком состоянии находится уже месяц».
Самое большое испытание у этой пешеходной дорожки еще впереди. Зимой снег здесь убирает трактор. Жители опасаются, что вместе с ним специальная техника вывезет и остатки тротуара.