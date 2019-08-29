На улице Возрождения провалилась тротуарная плитка

В Кирове случилась история по банальному сценарию: сначала строим, затем ломаем. На улице Возрождения коммунальщики продавили тротуарную плитку.Это практически новый тротуар, но сейчас он таковым не выглядит. В некоторых местах пешеходная дорожка провалилась. Плитку можно запросто достать и унести с собой. А началось все с того, что третий дом по улице возрождения остался без воды. Это было в конце июля, говорит Валентина Князева. Коммунальщики рядом с тротуаром начали раскопки.Песок под плиткой плохо утрамбовали, говорят местные жители. Они не винят кого-то одного. По их мнению, плитка провалилась из-за совокупности всех факторов, нарушение в ходе укладки, ремонт сетей с текущей по тротуару водой, а трактор окончательно испортил подмытую пешеходную дорожку. Ольга Счастливцева видела, как это произошло.После себя трактор оставил такую плитку. По словам Ольги Счастливцевой - это была машина, которая подметала улицу. С того времени тротуар находится в таком состоянии.Самое большое испытание у этой пешеходной дорожки еще впереди. Зимой снег здесь убирает трактор. Жители опасаются, что вместе с ним специальная техника вывезет и остатки тротуара.