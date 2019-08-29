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На улице Возрождения провалилась тротуарная плитка

На улице Возрождения провалилась тротуарная плитка

Сегодня, 11:51
127
Артем Макаров

В Кирове случилась история по банальному сценарию: сначала строим, затем ломаем. На улице Возрождения коммунальщики продавили тротуарную плитку.

Это практически новый тротуар, но сейчас он таковым не выглядит. В некоторых местах пешеходная дорожка провалилась. Плитку можно запросто достать и унести с собой. А началось все с того, что третий дом по улице возрождения остался без воды. Это было в конце июля, говорит Валентина Князева. Коммунальщики рядом с тротуаром начали раскопки.

ВАЛЕНТИНА КНЯЗЕВА:
«Кто-то говорит, что трактор проехал, маленький. Сшиб плитку. Продавил. Кто-то говорит что, вода у нас неделю бежала, может вода подмыла».

Песок под плиткой плохо утрамбовали, говорят местные жители. Они не винят кого-то одного. По их мнению, плитка провалилась из-за совокупности всех факторов, нарушение в ходе укладки, ремонт сетей с текущей по тротуару водой, а трактор окончательно испортил подмытую пешеходную дорожку. Ольга Счастливцева видела, как это произошло.

ОЛЬГА СЧАСТЛИВЦЕВА:
«У меня была бессонница, я как раз в окно смотрела. Он до сюда доехал, или он опустил этот свой, или что. Как затарахтело, или что, водитель посмотрел и уехал. Это было ночью».

После себя трактор оставил такую плитку. По словам Ольги Счастливцевой - это была машина, которая подметала улицу. С того времени тротуар находится в таком состоянии.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По словам местных жителей коммунальщики закончили свои раскопки. Примерно в это же время плитка и провалилась. Таким образом, пешеходная дорожка в таком состоянии находится уже месяц».

Самое большое испытание у этой пешеходной дорожки еще впереди. Зимой снег здесь убирает трактор. Жители опасаются, что вместе с ним специальная техника вывезет и остатки тротуара.

На улице Возрождения провалилась тротуарная плитка

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