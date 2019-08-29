«КТК» обещала горячую воду на Некрасова к выходным

В Кирове жители дома на улице Некрасова жалуются на перебои с горячим водоснабжением. Когда же, наконец, "пойдет тепленькая", и в чем причины постоянных коммунальных проблем?Неоднократные отключения горячей воды на улице Некрасова всерьез беспокоят местных жителей. В этом доме живет немало инвалидов и людей преклонного возраста, и греть тяжелые кастрюли и носить тазики с горячей водой, чтобы помыться, им просто не под силу.И хотя за минувшее лето три дефекта на теплотрассе уже устранили, нет гарантии, что вскоре не будет новых аварий, поскольку трубы на этом участке давно изношены. Полностью менять теплосети здесь, так же, как это было сделано на улице Тимирязева или Солнечной, будут только в 2026 году.В Кирове продолжается масштабная замена труб теплоснабжения. Если в прошлые годы на реконструкцию муниципальных сетей выделяли около 60 миллионов рублей в год, то в этом году - 305 миллионов, а в следующем в обновление теплосетей будет вложено около полумиллиарда рублей. Объем работ огромный, но даже при таких масштабах переложить трубы для всего города невозможно - как результат растет число жалоб жителей в жилинспекцию.КТК привлекается к административной ответственности за неисполнение сроков ремонта теплотрасс. За лето составлено 55 административных протоколов к коммунальщикам и рассмотрено несколько дел в суде. Штраф за нарушение закона в этой сфере составляет от 5 до 10 тысяч рублей.