Школу искусств затопило в седьмой раз

В одном из учебных заведений Кирова пришлось отменить занятия. Потоп произошел в хореографическом отделении школы искусств "Рапсодия" на улице Московской. По словам педагогов, школу затопило уже в седьмой раз за несколько месяцев.Когда вода хлынула с потолка и стен, в школе занимались более пятидесяти детей. Их пришлось срочно эвакуировать.Танцами дети занимаются в легких балетках. Поэтому и пришлось многих взять на руки. Над хореографической школой на стояке случился прорыв. Сейчас сгнившая труба лежит в коридоре, а воду преподаватели убирают до сих пор.Ремонт в хореографическом отделении закончился перед первым сентября. Теперь нужно снова красить стены и переделывать потолки. За три месяца - это уже седьмой потоп, говорят преподаватели. Коммуникации в 181-ом доме по Московской сильно изношены. Техническое помещение, где расположены трубы, как раз находится над "Рапсодией".На техническом этаже уже проходил ремонт, поменяли часть коммуникаций. Но этого недостаточно, говорят сотрудники школы. Преподаватели подсчитали, что всего "Рапсодию" топило 18-ть раз. Нервы не выдержали и педагогический коллектив отправился в управляющую компанию.Директор управляющей компании ответил преподавателям, что на проведение ремонтных работ просто нет денег. По его словам, компания уже потратила на дом, где находится "Рапсодия", больше, чем смогла с него собрать. Это многоквартирный дом. Решение вопросов с дополнительными расходами, в нашем случае - это замена труб на техническом этаже, требует согласия большинства собственников, то есть жителей. А они не хотят тратить деньги на спасение школы.По словам Павла Еропкина, собрание жильцов решило, что лишние расходы им не нужны, поэтому денег на замену коммуникаций они не дадут. Найти средства самостоятельно ни управляющая компания, ни представители школы не могут, а потому решили еще раз провести работу с жителями дома и арендаторами нежилых помещений. Преподаватели вынуждены обратиться к собственникам квартир.В хореографическом отделении занимаются примерно 250-т детей. Собственник помещения, где располагается школа, - муниципалитет, но городских властей к решению проблемы пока не подключили.