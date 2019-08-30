Школу искусств затопило в седьмой раз

В одном из учебных заведений Кирова пришлось отменить занятия. Потоп произошел в хореографическом отделении школы искусств "Рапсодия" на улице Московской. По словам педагогов, школу затопило уже в седьмой раз за несколько месяцев.
Когда вода хлынула с потолка и стен, в школе занимались более пятидесяти детей. Их пришлось срочно эвакуировать.
ОЛЬГА СЛОБОЖАНИНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДШИ "РАПСОДИЯ":
«Все здесь было сплошной лужей. Детей пришлось переносить из зала до раздевалки. Практически на руках».
Танцами дети занимаются в легких балетках. Поэтому и пришлось многих взять на руки. Над хореографической школой на стояке случился прорыв. Сейчас сгнившая труба лежит в коридоре, а воду преподаватели убирают до сих пор.
ОЛЬГА СЛОБОЖАНИНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДШИ "РАПСОДИЯ":
«Там очень сильный был потоп. Просто настоящий водопад на техническом этаже. Вода текла вот здесь по перекрытиям».
Ремонт в хореографическом отделении закончился перед первым сентября. Теперь нужно снова красить стены и переделывать потолки. За три месяца - это уже седьмой потоп, говорят преподаватели. Коммуникации в 181-ом доме по Московской сильно изношены. Техническое помещение, где расположены трубы, как раз находится над "Рапсодией".
МУСА ДЕВЯТЬЯРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДШИ "РАПСОДИЯ":
«Нас постоянно топит техэтаж. Стоят хомуты. Когда мы обращались в управляющую компанию, на трубе стояло порядка сорока хомутов».
На техническом этаже уже проходил ремонт, поменяли часть коммуникаций. Но этого недостаточно, говорят сотрудники школы. Преподаватели подсчитали, что всего "Рапсодию" топило 18-ть раз. Нервы не выдержали и педагогический коллектив отправился в управляющую компанию.
- Все, что можно было с нашей стороны, мы делаем.
Директор управляющей компании ответил преподавателям, что на проведение ремонтных работ просто нет денег. По его словам, компания уже потратила на дом, где находится "Рапсодия", больше, чем смогла с него собрать. Это многоквартирный дом. Решение вопросов с дополнительными расходами, в нашем случае - это замена труб на техническом этаже, требует согласия большинства собственников, то есть жителей. А они не хотят тратить деньги на спасение школы.
ПАВЕЛ ЕРОПКИН, ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Смотрите, какая дилемма. Жителям наплевать, например, десятому этажу наплевать, что творится на первом этаже. Середине наплевать, что на крыше, что в подвале. А уж тем более "Рапсодия", обособленное помещение, тоже наплевать, какие-то деньги тратить, что их там топит. Да не будем, нам нужно сделать вот это!»
По словам Павла Еропкина, собрание жильцов решило, что лишние расходы им не нужны, поэтому денег на замену коммуникаций они не дадут. Найти средства самостоятельно ни управляющая компания, ни представители школы не могут, а потому решили еще раз провести работу с жителями дома и арендаторами нежилых помещений. Преподаватели вынуждены обратиться к собственникам квартир.
ОЛЬГА СЛОБОЖАНИНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДШИ "РАПСОДИЯ":
«Мы очень просим вас с пониманием отнестись к той ситуации, что вас попросят подписать документ от том, что у вас увеличивается плата за коммунальные платежи. Она, возможно, увеличится на небольшую сумму, но это спасет наше помещение, потому что нас топит постоянно».
В хореографическом отделении занимаются примерно 250-т детей. Собственник помещения, где располагается школа, - муниципалитет, но городских властей к решению проблемы пока не подключили.