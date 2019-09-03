В Нововятске близка к завершению реконструкция набережной. На какой стадии находятся работы, а также насколько качественно ремонтируют дворы по программе "Формирование комфортной городской среды".К началу октября жители Нововятского района смогут гулять по набережной на улице Тренера Пушкарёва, её благоустройство идёт полным ходом.Министр также отметил, что очевидных недостатков он не увидел, работы ведутся качественно, и подрядчик успевает в срок.Разработчики позаботились и об обеспечении доступности на набережную маломобильных граждан.Проверка качества выполненных работ прошла и во дворах. У дома №95 по Советской почти всё благоустроено: отремонтирована проезжая часть, пешеходная зона, автостоянки, установлены малые архитектурные формы, освещение и оборудована детская площадка. К качеству вопросов нет, но замечания всё же есть - к помехам на пути мам с детьми и маломобильных граждан. К подъездам не сделаны занижения бордюра. Представитель подрядчика поясняет, что на общем собрании жильцы от этого отказались сами.Как было отмечено, 100-процентное выполнение работ по программе "Формирование комфортной городской среды" ожидается в октябре, при этом качество в этом году намного выше, чем прежде, это обусловлено тем, что преобладающее количество работ было начато вовремя.