В Нововятске близка к завершению реконструкция набережной. На какой стадии находятся работы, а также насколько качественно ремонтируют дворы по программе "Формирование комфортной городской среды".
К началу октября жители Нововятского района смогут гулять по набережной на улице Тренера Пушкарёва, её благоустройство идёт полным ходом.
ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По основным работам было: первое - это подготовка - выкорчевывание старых деревьев, это планировка земли, далее, вы видите уже, что идут работы по укладки дорожек, пешеходных зон, велосипедных зон и брусчатки, это лестница, это арка, это освещение».
Министр также отметил, что очевидных недостатков он не увидел, работы ведутся качественно, и подрядчик успевает в срок.
Разработчики позаботились и об обеспечении доступности на набережную маломобильных граждан.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Будет вот в той части набережной пандус для инвалидов-колясочников, на сегодняшний день он в бетонном исполнении готов».
Проверка качества выполненных работ прошла и во дворах. У дома №95 по Советской почти всё благоустроено: отремонтирована проезжая часть, пешеходная зона, автостоянки, установлены малые архитектурные формы, освещение и оборудована детская площадка. К качеству вопросов нет, но замечания всё же есть - к помехам на пути мам с детьми и маломобильных граждан. К подъездам не сделаны занижения бордюра. Представитель подрядчика поясняет, что на общем собрании жильцы от этого отказались сами.
ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На наш взгляд, эту работу всё-таки необходимо делать, чтобы эти занижения бордюров были напротив каждого подъезда, чтобы молодые мамы и маломобильные группы населения с колясками спокойно могли подойти к своему подъезду».
Как было отмечено, 100-процентное выполнение работ по программе "Формирование комфортной городской среды" ожидается в октябре, при этом качество в этом году намного выше, чем прежде, это обусловлено тем, что преобладающее количество работ было начато вовремя.