В Новом Сергееве не работает уличное освещение

Вопреки обещаниям в Новом Сергееве до сих пор не работает уличное освещение. В горадминистрации подключить фонари в проблемном микрорайоне обещали еще весной. Но до сих пор жители вынуждены добираться к своим домам в темноте.Застройщик не выполнил перед жителями множество обязательств, в том числе, не завершил монтаж наружного освещения. Этот вопрос обещали решить за счет средств городского бюджета.Сейчас в проблемном микрорайоне заселено 5 из 18 многоквартирных домов. Больше сотни жителей вынуждены добираться к своим домам в темноте. Особенно родители переживают за своих детей-школьников. А между тем, когда в июне систему тестировали, все фонари горели.Активисты ОНФ направили повторное обращение в городскую администрацию с просьбой пояснить, с чем связана такая задержка, и призвали все процедуры провести как можно скорее.