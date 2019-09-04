Прямой эфир
06 сен 14:55 РСТ пояснила, кому снизят тариф за электричество 04 сен 17:16 Суд допросил архитектора застройки земли в парке Победы 06 сен 19:30 Школу искусств затопило в седьмой раз 05 сен 17:45 В Метрограде осмотрели строительство детского сада 05 сен 14:50 МЧС провели учения в кировской школе №11 06 сен 11:24 Вести. Кировская область (Россия-1) 05.09.2019 05 сен 17:05 Кировчане участвовали в мировом рекорде по исполнению гимна России 06 сен 17:17 Казацкие дружины «Спас» и «Покров» помогут полицейским 06 сен 11:30 В Кирове начали делать прививки от гриппа 05 сен 11:15 Транспортная реформа в Кирове откладывается.
7°C
$
65,44
72,3
11 сентября 04:41
10 сен 17:18 В Кирове проходит региональный музыкальный фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку» 10 сен 17:16 Несколько сотен домов в Кирове не готовы к отопительному сезону 10 сен 17:15 В Новом Сергееве не работает уличное освещение 10 сен 14:29 Кировчанка Юлия Погодина на юниорском Первенстве мира по пауэрлифтингу стала серебряным призером 10 сен 11:57 Житель Кирова занялся "биржевой торговлей" и едва не потерял более миллиона рублей. 10 сен 11:40 Для юных футболистов мастер-класс провел бывший игрок сборной России Андрей Соломатин 10 сен 11:18 В 9 районах Кировской области ввели режим ЧС. 10 сен 11:00 В Кирове нашли двух пропавших без вести 10-летних мальчиков. 10 сен 10:49 Кировчане отметили День танкиста 10 сен 10:49 В Белохолуницком районе "Ниссан" врезался в «Хендай» и столб.
В Новом Сергееве не работает уличное освещение

В Новом Сергееве не работает уличное освещение

Вчера, 17:15
211
Валентина Палкина

Вопреки обещаниям в Новом Сергееве до сих пор не работает уличное освещение. В горадминистрации подключить фонари в проблемном микрорайоне обещали еще весной. Но до сих пор жители вынуждены добираться к своим домам в темноте.

Застройщик не выполнил перед жителями множество обязательств, в том числе, не завершил монтаж наружного освещения. Этот вопрос обещали решить за счет средств городского бюджета.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВЧЕНКО, ЖИТЕЛЬ СЛ. НОВОЕ СЕРГЕЕВО:
«Летом был проведен аукцион, был выбран подрядчик, работы проведены, уличное освещение смонтировано полностью, но сейчас середина сентября, оно не функционирует, недавно мы получили еще один ответ от администрации, что до конца осени будет подключение к центральным сетям».

Сейчас в проблемном микрорайоне заселено 5 из 18 многоквартирных домов. Больше сотни жителей вынуждены добираться к своим домам в темноте. Особенно родители переживают за своих детей-школьников. А между тем, когда в июне систему тестировали, все фонари горели.

ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Сейчас нам говорят, что осталось подключить освещение к городской сети и заключить договор. Нам непонятно, почему такие элементарные вещи должны делаться по 3-5 месяцев, кто недорабатывает, администрация, ресурсоснабжающая организация».

Активисты ОНФ направили повторное обращение в городскую администрацию с просьбой пояснить, с чем связана такая задержка, и призвали все процедуры провести как можно скорее.

В Новом Сергееве не работает уличное освещение

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама