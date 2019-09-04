В Новом Сергееве не работает уличное освещение

Вопреки обещаниям в Новом Сергееве до сих пор не работает уличное освещение. В горадминистрации подключить фонари в проблемном микрорайоне обещали еще весной. Но до сих пор жители вынуждены добираться к своим домам в темноте.
Застройщик не выполнил перед жителями множество обязательств, в том числе, не завершил монтаж наружного освещения. Этот вопрос обещали решить за счет средств городского бюджета.
ВИТАЛИЙ ГОЛОВЧЕНКО, ЖИТЕЛЬ СЛ. НОВОЕ СЕРГЕЕВО:
«Летом был проведен аукцион, был выбран подрядчик, работы проведены, уличное освещение смонтировано полностью, но сейчас середина сентября, оно не функционирует, недавно мы получили еще один ответ от администрации, что до конца осени будет подключение к центральным сетям».
Сейчас в проблемном микрорайоне заселено 5 из 18 многоквартирных домов. Больше сотни жителей вынуждены добираться к своим домам в темноте. Особенно родители переживают за своих детей-школьников. А между тем, когда в июне систему тестировали, все фонари горели.
ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Сейчас нам говорят, что осталось подключить освещение к городской сети и заключить договор. Нам непонятно, почему такие элементарные вещи должны делаться по 3-5 месяцев, кто недорабатывает, администрация, ресурсоснабжающая организация».
Активисты ОНФ направили повторное обращение в городскую администрацию с просьбой пояснить, с чем связана такая задержка, и призвали все процедуры провести как можно скорее.