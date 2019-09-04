Несколько сотен домов в Кирове не готовы к отопительному сезону

В Кирове три сотни домов остаются без горячего водоснабжения. Тем временем, город должен быть готов к отопительному сезону уже к середине сентября. Как выяснилось, некоторые дома имеют проблемы помимо отсутствия горячей воды и не готовы к холодам.Несколько больших многоквартирных домов в районе улиц Урицкого и Казанской. Горячей воды нет, а двор почти весь перекопан. "Раскопки" ведутся больше недели. У рабочих осталось совсем мало времени, чтобы завершить ремонт коммуникаций.Только три тысячи домов сегодня имеют необходимые документы. По словам руководителя департамента городского хозяйства Сергея Леонтьева, несмотря на то, что сроки уже поджимают, все работы, в том числе и с документами, будут выполнены в срок, и к середине сентября многоквартирные дома будут готовы принять теплоноситель. Даже те, которые сейчас считаются проблемными.Одна из главных проблем - это счетчики. Более сотни домов не имеют поверенных теплосчетчиков, либо оборудование не установлено вообще.В отношении управляющих компаний санкции пока не применялись. Однако, если многоквартирные дома не будут готовы к отопительному сезону, то ответственных лиц ожидают крупные штрафы.