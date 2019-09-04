Несколько сотен домов в Кирове не готовы к отопительному сезону

В Кирове три сотни домов остаются без горячего водоснабжения. Тем временем, город должен быть готов к отопительному сезону уже к середине сентября. Как выяснилось, некоторые дома имеют проблемы помимо отсутствия горячей воды и не готовы к холодам.
Несколько больших многоквартирных домов в районе улиц Урицкого и Казанской. Горячей воды нет, а двор почти весь перекопан. "Раскопки" ведутся больше недели. У рабочих осталось совсем мало времени, чтобы завершить ремонт коммуникаций.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Областной центр должен быть готов к отопительному сезону на сто процентов уже 15-го сентября. К этому времени коммунальщикам необходимо завершить все работы на сетях, подать в дома горячую воду, а многоквартирным домам необходимо получить паспорта готовности».
Только три тысячи домов сегодня имеют необходимые документы. По словам руководителя департамента городского хозяйства Сергея Леонтьева, несмотря на то, что сроки уже поджимают, все работы, в том числе и с документами, будут выполнены в срок, и к середине сентября многоквартирные дома будут готовы принять теплоноситель. Даже те, которые сейчас считаются проблемными.
СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Такие дома имелись. Были "недоделки". Устраняется. Устанавливается необходимое оборудование. Держим на пульсе руку. Контролируем ситуацию».
Одна из главных проблем - это счетчики. Более сотни домов не имеют поверенных теплосчетчиков, либо оборудование не установлено вообще.
СЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОАО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС":
«Если эти дома не будут иметь поверенных приборов учета, жильцы этих домов в отопительный сезон вынуждены будут платить за теплоресурс по нормативу».
В отношении управляющих компаний санкции пока не применялись. Однако, если многоквартирные дома не будут готовы к отопительному сезону, то ответственных лиц ожидают крупные штрафы.