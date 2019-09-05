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В микрорайоне Озерки завершился первый этап благоустройства парковой зоны

В микрорайоне Озерки завершился первый этап благоустройства парковой зоны

Вчера, 11:02
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Валентина Палкина

В микрорайоне Озерки завершился первый этап благоустройства парковой зоны. Это стало возможным благодаря участию в проекте по поддержке местных инициатив. Жители надеются на победу в конкурсе и в следующем году.

Сейчас это место уже никто не назовет пустырем и болотом, хотя совсем недавно, чтобы выйти к дороге, без резиновых сапог было не обойтись. Преображение началось с обустройства тротуаров, установки малых архитектурных форм. Проведено комплексное озеленение, в прогулочной зоне установлено освещение.

ПЕТР РУДЕНКО, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА ОЗЕРКИ:
«Пруд очень изменился, был заросший, заброшенный, пожелание всех жильцов микрорайона - видите, торчат пни, кусты, хотелось бы иметь чистые берега. Со временем можно было запустить сюда мальков и ловить рыбу».

Но это - уже планы следующих этапов благоустройства. А в этом году бюджет проекта «Озерки. Начало пути» составил около миллиона семисот тысяч рублей. Это и субсидия регионального Правительства, и софинансирование из городского бюджета, и средства депутата гордумы в рамках выполнения наказа избирателей. Значителен и вклад населения и спонсоров - около 300 тысяч рублей. Также застройщик продолжает обустройство тротуаров вокруг пруда.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Все пожелания населения мы учитываем, на общественных советах собираемся с инициативными гражданами. Район растет, уже около 6 тысяч населения, и дальнейшее развитие, когда будет строиться вторая очередь Озерков, микрорайон Прибрежный, здесь до 40 тысяч населения, возможно, будет».

Всего в Первомайском районе в этом году в рамках ППМИ реализовано 12 проектов, на 2020-й уже готовы заявки на благоустройство 15-ти территорий, в том числе, и продолжение преображения этой парковой зоны.

В микрорайоне Озерки завершился первый этап благоустройства парковой зоны

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