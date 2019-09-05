В микрорайоне Озерки завершился первый этап благоустройства парковой зоны. Это стало возможным благодаря участию в проекте по поддержке местных инициатив. Жители надеются на победу в конкурсе и в следующем году.Сейчас это место уже никто не назовет пустырем и болотом, хотя совсем недавно, чтобы выйти к дороге, без резиновых сапог было не обойтись. Преображение началось с обустройства тротуаров, установки малых архитектурных форм. Проведено комплексное озеленение, в прогулочной зоне установлено освещение.Но это - уже планы следующих этапов благоустройства. А в этом году бюджет проекта «Озерки. Начало пути» составил около миллиона семисот тысяч рублей. Это и субсидия регионального Правительства, и софинансирование из городского бюджета, и средства депутата гордумы в рамках выполнения наказа избирателей. Значителен и вклад населения и спонсоров - около 300 тысяч рублей. Также застройщик продолжает обустройство тротуаров вокруг пруда.Всего в Первомайском районе в этом году в рамках ППМИ реализовано 12 проектов, на 2020-й уже готовы заявки на благоустройство 15-ти территорий, в том числе, и продолжение преображения этой парковой зоны.