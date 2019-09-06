В Кирове проверили качество ремонта дворов

Общественные активисты проверили, как в Кирове идет ремонт дворов. Изучались те, на которых работы прошли в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Выявлено множество нарушений.
- Если предусматривается лестница, она должна состоять из трех ступеней минимум. От 3х до 12-ти.
Двор дома по адресу Сурикова, 39-ть, был отремонтирован в этом году. Работы прошли по программе "формирование комфортной городской среды". Деньги выделяло не только государство. Местные жители тоже скидывались. Общественные активисты нашли множество нарушений.
- Металлический, глубокий достаточно лоток, мы сейчас его посмотрим, он реально глубокий, он 8 сантиметров.
Через такой слив трудно проехать на коляске, можно запросто запнуться или подвернуть ногу. Требования гласят, что слив должен быть закрыт решеткой. В этом дворе на правила решили не обращать внимания. Претензии к ремонту не только у общественников, но и у жителей.
- Вот там, в углу асфальтировали, кусок оставили, для чего - не понятно.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в Кирове отремонтировано порядка 30-ти дворов. Общественные активисты проверили 15-ть. И в каждом из них они обнаружили нарушения».
Во время ремонта строители забывают о маломобильных людях. Съезды сделаны либо плохо, либо некачественно. Причем нарушение допускает не только подрядчик, но и заказчик работ, говорят активисты. Столь нужные элементы просто забывают включить в проект. Общественники говорят, что передадут все материалы своих проверок в надзорные органы.
ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ":
«Уже прокуратура и города Кирова и Ленинского района, в частности по этому двору, внесли два представления в адрес администрации города Кирова по устранению нарушений. Срок их исполнения еще не истек. Если они не будут исполнены, значит, мы будем обращаться в прокуратуру с просьбой выходить с исковым заявлением».
Среди частых нарушений активисты так же выделяют некачественно уложенную брусчатку, пористый асфальт и другие. По всем фактам, если понадобится, общественники так же намерены обратиться в суд.