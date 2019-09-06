В Кирове проверили качество ремонта дворов

Общественные активисты проверили, как в Кирове идет ремонт дворов. Изучались те, на которых работы прошли в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Выявлено множество нарушений.Двор дома по адресу Сурикова, 39-ть, был отремонтирован в этом году. Работы прошли по программе "формирование комфортной городской среды". Деньги выделяло не только государство. Местные жители тоже скидывались. Общественные активисты нашли множество нарушений.Через такой слив трудно проехать на коляске, можно запросто запнуться или подвернуть ногу. Требования гласят, что слив должен быть закрыт решеткой. В этом дворе на правила решили не обращать внимания. Претензии к ремонту не только у общественников, но и у жителей.Во время ремонта строители забывают о маломобильных людях. Съезды сделаны либо плохо, либо некачественно. Причем нарушение допускает не только подрядчик, но и заказчик работ, говорят активисты. Столь нужные элементы просто забывают включить в проект. Общественники говорят, что передадут все материалы своих проверок в надзорные органы.Среди частых нарушений активисты так же выделяют некачественно уложенную брусчатку, пористый асфальт и другие. По всем фактам, если понадобится, общественники так же намерены обратиться в суд.