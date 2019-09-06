Прямой эфир
06 сен 19:30 Школу искусств затопило в седьмой раз 09 сен 11:03 В Куменском районе "Лексус" врезался в трактор. 10 сен 11:40 Для юных футболистов мастер-класс провел бывший игрок сборной России Андрей Соломатин 10 сен 17:18 В Кирове проходит региональный музыкальный фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку» 10 сен 11:18 В 9 районах Кировской области ввели режим ЧС. 10 сен 14:29 Кировчанка Юлия Погодина на юниорском Первенстве мира по пауэрлифтингу стала серебряным призером 10 сен 11:57 Житель Кирова занялся "биржевой торговлей" и едва не потерял более миллиона рублей. 09 сен 12:20 На Слободском тракте организовали круговое движение. 09 сен 08:36 В Кировской области подвели предварительные итоги единого дня голосования. 10 сен 11:00 В Кирове нашли двух пропавших без вести 10-летних мальчиков.
20°C
$
64,47
71,53
13 сентября 17:43
13 сен 17:41 Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии 13 сен 17:39 В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019" 13 сен 17:36 В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!" 13 сен 14:58 В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци 13 сен 11:19 В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века 13 сен 11:16 Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в поселке Мирный Оричевского района 13 сен 11:13 В Кирове проверили качество ремонта дворов 13 сен 11:11 Общественники - о транспортных проблемах города 12 сен 17:33 В Перекопе завершился последний этап 28 спартакиады для воспитанников детских домов и домов-интернатов 12 сен 15:01 Подготовка к фестивалю единоборств в Уржуме
В Кирове проверили качество ремонта дворов

В Кирове проверили качество ремонта дворов

Сегодня, 11:13
145
Артем Макаров

Общественные активисты проверили, как в Кирове идет ремонт дворов. Изучались те, на которых работы прошли в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Выявлено множество нарушений.

- Если предусматривается лестница, она должна состоять из трех ступеней минимум. От 3х до 12-ти.

Двор дома по адресу Сурикова, 39-ть, был отремонтирован в этом году. Работы прошли по программе "формирование комфортной городской среды". Деньги выделяло не только государство. Местные жители тоже скидывались. Общественные активисты нашли множество нарушений.

- Металлический, глубокий достаточно лоток, мы сейчас его посмотрим, он реально глубокий, он 8 сантиметров.

Через такой слив трудно проехать на коляске, можно запросто запнуться или подвернуть ногу. Требования гласят, что слив должен быть закрыт решеткой. В этом дворе на правила решили не обращать внимания. Претензии к ремонту не только у общественников, но и у жителей.

- Вот там, в углу асфальтировали, кусок оставили, для чего - не понятно.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в Кирове отремонтировано порядка 30-ти дворов. Общественные активисты проверили 15-ть. И в каждом из них они обнаружили нарушения».

Во время ремонта строители забывают о маломобильных людях. Съезды сделаны либо плохо, либо некачественно. Причем нарушение допускает не только подрядчик, но и заказчик работ, говорят активисты. Столь нужные элементы просто забывают включить в проект. Общественники говорят, что передадут все материалы своих проверок в надзорные органы.

ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ":
«Уже прокуратура и города Кирова и Ленинского района, в частности по этому двору, внесли два представления в адрес администрации города Кирова по устранению нарушений. Срок их исполнения еще не истек. Если они не будут исполнены, значит, мы будем обращаться в прокуратуру с просьбой выходить с исковым заявлением».

Среди частых нарушений активисты так же выделяют некачественно уложенную брусчатку, пористый асфальт и другие. По всем фактам, если понадобится, общественники так же намерены обратиться в суд.

В Кирове проверили качество ремонта дворов

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама