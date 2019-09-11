Жители одного из домов в центре Кирова месяц живут без канализации

Вот уже месяц вынуждены обходиться без канализации жители одного из домов в центре Кирова. Там прорвало канализационную трубу. Жильцы обращались в различные инстанции, но помощи в ремонте так и не дождались.
По своей квартире Елена Алексеевна теперь вынуждена передвигаться лишь по тонким доскам, которые служат временным настилом. А ведь всего месяц назад во время ремонта положили новое покрытие.
- Здесь у нас был пол лакированный. Хороший вот такой сосновый пол. Нормальный, покрытый лаком. Мы пришли вечером поздно, здесь вот фекалии.
Женщина вспоминает: нечистоты заполнили всю квартиру! Пришлось вызывать аварийную бригаду и откачивать канализационные стоки, новое покрытие пола сняли. Выяснилось, что прорвало трубу канализации, и квартиру, которая находится на первом этаже, затопило. С тех пор прошел уже месяц, неисправность так и не устранили. Все это время без канализации вынуждены обходиться и жители трех квартир сверху.
ЕВГЕНИЙ НОВИКОВ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Пользуемся милостью соседей, которые нас пускают, и воду берем также у них же. Воды, канализации нет, смывать не можем, затапливаем сразу же первую квартиру».
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот дом был построен в 1958м году. По словам местных жителей, капитальный ремонт с тех пор не проводился. И систему канализации также ни разу не меняли».
Таких крупных аварий в этом доме не припомнят. Жильцы обращались и в управляющую компанию, и в водоканал, и в жилищную инспекцию и даже в прокуратуру, но помощи так и не получили. В письменном ответе управляющая компания пояснила: денег на ремонт нет.
«Управляющая компания ООО «УЖХ» рассмотрела Ваше заявление и сообщает. В настоящее время на вашем доме недостаточно денежных средств для проведения текущего ремонта. Для проведения работ по замене выпуска канализации от Вашего дома №95А по ул. Казанской предлагаем Вам согласовать и утвердить на общем собрании собственников помещений индивидуальный тариф по статье «Содержание жилого помещения».
Не дожидаясь помощи и повышения тарифов, жители начали решать проблему своими силами.
ЕВГЕНИЙ ОВЕЧКИН, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Ну что, пришлось самим копать. Это мне пришлось выкопать яму, котлован, самому, одному, пришлось нанимать людей заново, чтоб помогали все это вытаскивать».
В скором времени жильцы планируют заменить трубу за свой счет. А за тем подать на управляющую компанию в суд - с требованием компенсировать расходы.