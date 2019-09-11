Жители одного из домов в центре Кирова месяц живут без канализации

Вот уже месяц вынуждены обходиться без канализации жители одного из домов в центре Кирова. Там прорвало канализационную трубу. Жильцы обращались в различные инстанции, но помощи в ремонте так и не дождались.По своей квартире Елена Алексеевна теперь вынуждена передвигаться лишь по тонким доскам, которые служат временным настилом. А ведь всего месяц назад во время ремонта положили новое покрытие.Женщина вспоминает: нечистоты заполнили всю квартиру! Пришлось вызывать аварийную бригаду и откачивать канализационные стоки, новое покрытие пола сняли. Выяснилось, что прорвало трубу канализации, и квартиру, которая находится на первом этаже, затопило. С тех пор прошел уже месяц, неисправность так и не устранили. Все это время без канализации вынуждены обходиться и жители трех квартир сверху.Таких крупных аварий в этом доме не припомнят. Жильцы обращались и в управляющую компанию, и в водоканал, и в жилищную инспекцию и даже в прокуратуру, но помощи так и не получили. В письменном ответе управляющая компания пояснила: денег на ремонт нет.Не дожидаясь помощи и повышения тарифов, жители начали решать проблему своими силами.В скором времени жильцы планируют заменить трубу за свой счет. А за тем подать на управляющую компанию в суд - с требованием компенсировать расходы.