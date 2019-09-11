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Поселок Безбожник проверили на готовность к отопительному сезону

Поселок Безбожник проверили на готовность к отопительному сезону

Сегодня, 10:57
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На сколько готов к отопительному сезону поселок Безбожник в Мурашинском районе? Сегодня проверили местные чиновники во главе с главным федеральным инспектором в Кировской области Владимиром Климовым. Такое поручение дал полпред президента в Приволжском федеральном округе - Игорь Комаров.

Малыши в детском саду поселка Безбожник играют в свои обычные игры, и даже не подозревают, что в соседних комнатах чиновники проводят важный осмотр - еще совсем недавно здесь с потолка буквально шел дождь.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Проблемы с протечками в этом детском саду начались еще два года назад. Но минувшее лето выдалось наиболее дождливым, поэтому в результате осадков одно из помещений стало полностью непригодным для того, чтобы в нем находились дети».

Перед началом осенних холодов крышу здания локально отремонтировали. Но это не решило всех проблем. В планах - капитальный ремонт кровли.

СЕРГЕЙ РЯБИНИН, ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА:
«Крыша требует полностью замены укрывным материалом. Материал на днях должны завезти. Если успеем в этом году, то мы перекроем полностью здание. Если нет, то в следующем году эти работы будут выполнены».

Отправляется инспекция с проверкой и в школу поселка Безбожник. Там в прошлые годы ученики приходили на уроки в куртках. Этим летом руководство школы сделало все, чтобы не повторить печальный опыт.

ИРИНА МИХЕЕВА, ДИРЕКТОР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСЁЛКА БЕЗБОЖНИК:
«Мы своими силами утепляли и проходили окна, насколько это возможно подколотить, но рамы-то естественно уже не выдерживают просто, их уже доставать-то опасно. Но мы все равно сменили определенное количество окон».

На ремонт школы из бюджета выделили около 700 тысяч рублей. Еще 150 тысяч - спонсорская помощь.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В школе впервые за подготовительный период было столько денег вложено. И спонсоры помогли, и бюджет помог, частично заменили окна, частично утеплились, будем надеяться, что это даст свой эффект и таких сбоев, как в прошедшие два года, больше не будет».

Следующий пункт проверки - котельная. Именно от нее зависит, насколько теплыми будут батареи в квартирах и социальных объектах всего поселка. Уже сделан запас на сто тысяч кубов топливных материалов.

ИГОРЬ ТРЕТЬЯКОВ, СОБСТВЕННИК КОТЕЛЬНОЙ:
«Я как директор считаю, что котельная готова полностью. Ремонтные работы все проведены. Прочистили котлы, часть оборудования заменена, поставлен энергосберегающий насос, который экономит затраты на электроэнергию».

Заглядывает комиссия во главе с федеральным инспектором и в два строящихся дома в Мурашах. В конце января туда планируют переселить 124 семьи из ветхого жилья во всем Мурашинском районе.

Поселок Безбожник проверили на готовность к отопительному сезону

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