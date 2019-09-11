Поселок Безбожник проверили на готовность к отопительному сезону

На сколько готов к отопительному сезону поселок Безбожник в Мурашинском районе? Сегодня проверили местные чиновники во главе с главным федеральным инспектором в Кировской области Владимиром Климовым. Такое поручение дал полпред президента в Приволжском федеральном округе - Игорь Комаров.Малыши в детском саду поселка Безбожник играют в свои обычные игры, и даже не подозревают, что в соседних комнатах чиновники проводят важный осмотр - еще совсем недавно здесь с потолка буквально шел дождь.Перед началом осенних холодов крышу здания локально отремонтировали. Но это не решило всех проблем. В планах - капитальный ремонт кровли.Отправляется инспекция с проверкой и в школу поселка Безбожник. Там в прошлые годы ученики приходили на уроки в куртках. Этим летом руководство школы сделало все, чтобы не повторить печальный опыт.На ремонт школы из бюджета выделили около 700 тысяч рублей. Еще 150 тысяч - спонсорская помощь.Следующий пункт проверки - котельная. Именно от нее зависит, насколько теплыми будут батареи в квартирах и социальных объектах всего поселка. Уже сделан запас на сто тысяч кубов топливных материалов.Заглядывает комиссия во главе с федеральным инспектором и в два строящихся дома в Мурашах. В конце января туда планируют переселить 124 семьи из ветхого жилья во всем Мурашинском районе.