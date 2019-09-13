Ремонт теплосетей затянулся, кировчане месяцами живут без горячей воды

Ремонт теплосетей в Кирове затянулся, в некоторых домах горячей воды нет не один месяц. Когда из кранов, наконец, пойдёт тепленькая?В доме №17 по улице Азина горячего водоснабжения нет уже почти полтора месяца. Без коммунальных услуг осталось 340 квартир. Людям несколько раз давали обещания, что поломки на теплосетях в скором времени устранят, но всё тщетно.Представители КТК поясняют, что ситуация в городе стабильная, и все работы идут к завершению.Жителей дома №14 по улице Сутырина беспокоил вопрос отсутствия горячей воды и раскопок во дворе. На их вопросы ответ также есть.Большие раскопки ведутся у площади двадцатого Партсъезда.Работы по дополнительной запитке планируется проводить в течение двух лет. Это необходимо для расширения строительства, чтобы не было перепадов тепловой энергии. В этом году переложено 19 километров новых труб, в следующем ожидается 32. Добавим, что отопительный сезон уже начался - по заявкам в 114 учреждениях здравоохранения, образования батареи уже горячие.