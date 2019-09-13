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Ремонт теплосетей затянулся, кировчане месяцами живут без горячей воды

Ремонт теплосетей затянулся, кировчане месяцами живут без горячей воды

Вчера, 11:10
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Альбина Самигуллина

Ремонт теплосетей в Кирове затянулся, в некоторых домах горячей воды нет не один месяц. Когда из кранов, наконец, пойдёт тепленькая?

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Холода уже наступили, но у людей во многих районах города до сих пор нет горячей воды. Ответственные лица обещают закончить ремонт на всех теплосетях к 20 сентября. По улице Орловской ремонт идёт полным ходом, но это, скорее, исключение, нежели правило».

В доме №17 по улице Азина горячего водоснабжения нет уже почти полтора месяца. Без коммунальных услуг осталось 340 квартир. Людям несколько раз давали обещания, что поломки на теплосетях в скором времени устранят, но всё тщетно.

ЮРИЙ ЛОПАТИН, ЖИТЕЛЬ ДОМА №17 ПО УЛИЦЕ АЗИНА:
«На данный момент объявление, что будет вода 23 сентября ориентировочно».

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Мы устранили там два крупных дефекта с раскопкой на проезжей части. Начали запускать - выявился ещё один, снова нужно было получить разрешение на раскопку на проезжей части уже третий крупный дефект. Сейчас работы ведутся, согласование всё проведено. И к пятнице, к 20 числу должны, наконец, тот микрорайон уже запитать и по тепловой энергии, и по горячей воде одновременно».
 
Представители КТК поясняют, что ситуация в городе стабильная, и все работы идут к завершению.

Жителей дома №14 по улице Сутырина беспокоил вопрос отсутствия горячей воды и раскопок во дворе. На их вопросы ответ также есть.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Здесь мы отключали микрорайон для того, чтобы произвести врезки по реконструкциям с пятницы 13-го по вчерашний день. Вчера трассы были заполнены, и подан ресурс потребителям».

Большие раскопки ведутся у площади двадцатого Партсъезда.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Это новая трасса. Мы увеличиваем здесь диаметр и закольцовываем этот микрорайон для надёжности теплоснабжения, с одной стороны».

Работы по дополнительной запитке планируется проводить в течение двух лет. Это необходимо для расширения строительства, чтобы не было перепадов тепловой энергии. В этом году переложено 19 километров новых труб, в следующем ожидается 32. Добавим, что отопительный сезон уже начался - по заявкам в 114 учреждениях здравоохранения, образования батареи уже горячие.

Ремонт теплосетей затянулся, кировчане месяцами живут без горячей воды

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