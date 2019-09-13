В областном центре завершается масштабный ремонт тротуаров

Долгие годы пешеходные зоны Кирова находились в неудовлетворительном состоянии. Проект «Формирование комфортной городской среды» постепенно начал исправлять ситуацию.В текущем году в областном центре в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет проведен ремонт 44-х тротуаров – это в 2 раза больше, чем в прошлом году. На 33-х участках работы уже завершены. Очередной объект сдан на улице Пугачева. Протяженность отремонтированных тротуаров составила 640 метров. При приемке объекта особое внимание уделяется не только качеству выполняемых работ.Отметим, что на некоторых участках в городе брусчатка укладывалась поверх старого асфальтового покрытия. Эта технология позволяет экономить средства на срезании асфальта и поднять тротуары, чтобы они были сухие в весенне-осенний период.