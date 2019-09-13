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В областном центре завершается масштабный ремонт тротуаров

В областном центре завершается масштабный ремонт тротуаров

Вчера, 17:55
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Михаил Конышев

Долгие годы пешеходные зоны Кирова находились в неудовлетворительном состоянии. Проект «Формирование комфортной городской среды» постепенно начал исправлять ситуацию.

В текущем году в областном центре в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет проведен ремонт 44-х тротуаров – это в 2 раза больше, чем в прошлом году. На 33-х участках работы уже завершены. Очередной объект сдан на улице Пугачева. Протяженность отремонтированных тротуаров составила 640 метров. При приемке объекта особое внимание уделяется не только качеству выполняемых работ.

ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«Есть моменты по поводу отведения воды. Ливневки нет в городе, поэтому стараемся, чтобы тротуары были сухие и уклоны были соблюдены. По всему городу высокий бордюр. В рамках этой программы мы занижаем бордюры, делая их более комфортными для жителей».

Отметим, что на некоторых участках в городе брусчатка укладывалась поверх старого асфальтового покрытия. Эта технология позволяет экономить средства на срезании асфальта и поднять тротуары, чтобы они были сухие в весенне-осенний период.

ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«Еще чуть меньше половины тротуаров осталось. Поэтому в ближайшее время до конца сентября принять их практически 100%. Многие объекты уже сейчас в высокой степени готовности».

В областном центре завершается масштабный ремонт тротуаров

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