Последствия коммунальной аварии на Упита 16-а

Антисанитарные условия преследуют жителей дома на улице Упита не один месяц. Мухи, черви и неприятный запах - во всем этом виновата канализационная труба, которая топит подвал.Около трёх месяцев назад в доме №16-а по улице Упита появилась неприятная проблема - в подвале дома прорвало канализационную трубу, и нечистоты образовали целое озеро.В квартирах действительно присутствует неприятный запах, а у некоторых жильцов и вовсе - появились новые домашние животные.Жильцы дома неоднократно связывались с представителями управляющей компании. Единственное, что она сделала за такое долгое время - пробила дыру в стене, чтобы запах уходил на улицу.Далее, управляющая компания обвинила в неполадках с трубами продуктовый магазин, который располагается в доме. Его представители сразу же откликнулись и произвели ремонт своей части трубы, но проблема не решилась. Жители дома решили обратиться в общероссийский народный фронт.Мы решили обратиться в управляющую компанию и поинтересоваться, почему она не выполняет свои обязанности.Компания находится в процессе банкротства, более 400 миллионов рублей заблокированы. 17 сентября достигнута договоренность на пользование средствами для обслуживания домов в размере более трёх миллионов рублей.