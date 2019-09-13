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Последствия коммунальной аварии на Упита 16-а

Последствия коммунальной аварии на Упита 16-а

Сегодня, 11:19
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Альбина Самигуллина

Антисанитарные условия преследуют жителей дома на улице Упита не один месяц. Мухи, черви и неприятный запах - во всем этом виновата канализационная труба, которая топит подвал.

- Стены нашего подвала вот в таких насекомых летающих - это всё живые мухи, вот здесь которые проникают к нам в квартиру, кусают детей.

Около трёх месяцев назад в доме №16-а по улице Упита появилась неприятная проблема - в подвале дома прорвало канализационную трубу, и нечистоты образовали целое озеро.

ЛИЛИЯ МИХЕЕВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №16-А ПО УЛИЦЕ УПИТА:
«Там, где канализация, где труба канализационная лопнувшая, там все стоки стекают вниз - огромная лужа, в которой плавают черви: их становится всё больше и больше. Сейчас с наступлением дождей, с окончанием лета запах плесени стал подниматься в квартиры. Скорее всего, плесень потянется по стенам в наше жилье».
 
В квартирах действительно присутствует неприятный запах, а у некоторых жильцов и вовсе - появились новые домашние животные.

ЛИЛИЯ МИХЕЕВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №16-А ПО УЛИЦЕ УПИТА:
«Когда запах стал проникать в квартиру, мы вынуждены были ветошью закрыть плотно все дырки вот здесь вот у канализации, которые ведут в подвал, потому что отсюда невозможно пахло».

- Вот, мушки в уголочке.

Жильцы дома неоднократно связывались с представителями управляющей компании. Единственное, что она сделала за такое долгое время - пробила дыру в стене, чтобы запах уходил на улицу.

ЛИЛИЯ МИХЕЕВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №16-А ПО УЛИЦЕ УПИТА:
«Денег на вашем доме нет, ремонт, наверное, не будет произведен, я обессилен, без денег делать ничего не буду, у меня главное - это теплоузел».

Далее, управляющая компания обвинила в неполадках с трубами продуктовый магазин, который располагается в доме. Его представители сразу же откликнулись и произвели ремонт своей части трубы, но проблема не решилась. Жители дома решили обратиться в общероссийский народный фронт.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«По данному факту нами подготовлен и отправлен запрос в районную прокуратуру, и, я надеюсь, прокуратура района разберётся и через жилищную инспекцию заставит управляющую компанию выполнить свои лицензионные требования и привести подвал дома в надлежащее состояние».

Мы решили обратиться в управляющую компанию и поинтересоваться, почему она не выполняет свои обязанности.

СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Работа по чистке от вот этих всех ненужных стоков планируем мы начать выполнять на следующей неделе. Сейчас ведутся переговоры с организацией, которая будет этим заниматься, если всё будет хорошо. Почему на следующей неделе, а не вчера или позавчера? Потому что у нас 6 августа текущего года арестован счёт службой судебных приставов».
 
Компания находится в процессе банкротства, более 400 миллионов рублей заблокированы. 17 сентября достигнута договоренность на пользование средствами для обслуживания домов в размере более трёх миллионов рублей.

Последствия коммунальной аварии на Упита 16-а

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