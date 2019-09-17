Бесхозные многоквартирные дома и провалы во дворах. Кировчане в соцсетях жалуются на бездействие коммунальных служб. На нескольких адресах побывала наша съемочная группа.3-этажный жилой дом по адресу Металлургов, дом 9 построен в 1956 году. Как рассказали местные жители, в последние годы проблем накопилось очень много. В мае месяце жители обратились к своей управляющей и обслуживающей организации, чтобы приняли меры по обрушению кирпичной кладки. Приехали рабочие, достали оконный блок и на этом вся бурная деятельность закончилась.На дворе конец сентября, а оконный блок до сих пор не установлен. Как признались жильцы, негодованию нет предела, они устали писать обращения и ждать ответных мер от управляющей компании. Хотя средства на содержание дома собираются.А это Улица Солнечная областного центра. Между домами номер 37 и 39 образовался провал, в который может провалиться как взрослый, так и ребенок, не говоря уже про животных. Кто-то из жильцов воткнул в отверстие стволы старых деревьев. Осталось дождаться, что на опасный участок обратят внимание и коммунальные службы.