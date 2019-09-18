В селе Фатеево в доме после капремонта провалился пол

В селе Фатеево в одном из домов, вошедшем в программу капремонта, после работы строителей провалился пол. На месте ЧП побывали члены экспертной комиссии и представители Фонда капремонта, которые в целом оценили работу подрядчиков на нескольких объектах. Из Кирово-Чепецкого района - репортаж Юлии Шалаевой.
- Хорошо нам сделали, все понравилось.
- А вы знаете, что гарантия 5 лет?
- Нет, не знаем.
Валентина Ивановна как и её соседи довольна, как в их доме сделали капитальный ремонт. Старенькую "панельку" 70-х годов постройки в поселке Ключи утеплили и облагородили мелаллосайдингом. Также по желанию жильцов были заменены двери и окна.
ЛЮБОВЬ МОКРЕЦОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА УЛ. 70-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 1:
«Сделали нормально, нам все нравится, дом красивый стал. А по теплу - увидим зимой».
В Кирово-Чепецком районе под программу капремонта в этом году попало несколько многоквартирных домов. Большая часть расположена в самом Кирово-Чепецке. Жильцы чаще всего выбирают замену лифтов, либо ремонт кровли. Так, например, по адресу Красноармейская, 1 крыша полностью пошла под замену.
МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА "ФОНДА КАПРЕМОНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«На этом объекте жители и УК жаловались на большие теплопотери и свисание большого количества сосулек - поэтому проектировщиком было принято решение кровлю утеплить».
Чтобы наглядно показать проделанную работу журналистов и общественников провели на крышу пятиэтажки. Под чутким взглядом голубей, ступая по новенькой кровле, подрядчик рассказывает, какую технологию здесь применяли.
АЛЕКСАНДР ЗЛОБИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Здесь утеплитель в два слоя, сверху технопласт премиум сегмент материалы».
Упоминание про утеплитель - не случайно.
В этом доме верхняя разводка отопления, то есть все тепло сосредоточено на верхних этажах. Соответственно зимой крышу снизу подогревало, что приводило к образованию большого слоя наледи. Здесь надеются, что в этом году сосулек не будет, чего не скажешь о соседнем доме.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Что было и что стало, мы видим на стыке двух домов. Здесь капремонта не было. Кровля старая и отсутствуют, какие либо ограждения. Ну а здесь уже все совсем по-другому - разница видна даже не специалисту».
Прочувствовать разницу между качественным капремонтом и не очень комиссии предложили жители села Фатеево. Они позвонили прямо во время рейда, уверяя, что для них капремонт обернулся коммунальным кошмаром.
Наша съемочная группа приехала на место первой. Здесь, на Школьной, 13 молчат разве что коты, людям не до скромности - вопрос о жизни в нечеловеческих условиях.
- Вот, с июня месяца мы живем в таких условиях - пол провалился, пол провалился, грибок по стенам, все в плесени.
Анна Зворыгина живет в этой квартире с тремя детьми с 2008 года. Говорит, все было хорошо до того момента, когда сделали капитальный ремонт фасада здания.
АННА ЗВОРЫГИНА:
«У нас нет фундамента, у нас были продыхи внизу. Они все это заделали. Когда они начали заделывать, мы им сказали, зачем вы их закрываете. Они сказали - по проекту нет их».
По словам жильцов именно капремонт спровоцировал гниение досок и появление грибка. Люди написали обращение в фонд капительного ремонта. После чего приехали рабочие и поставили вентиляционные трубы-муляжи.
- Это муляж - она просто туда воткнута в бетон, она в квартиру не идет.
В фонде капитального ремонта в свою очередь считают, что балки пола сгнили не из-за проведенных работ, а из-за того, что дом очень старый и жители его не правильно эксплуатировали.
МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА "ФОНДА КАПРЕМОНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
- Если дому более 50 лет мы дали ответ. Жителей это не устроило.
- Не устроило, потому что проблемы начались после капремонта...
- Это всего лишь, по словам собственников. На мой взгляд, говорить о том, что за три года сгнили полы - это не верно.
В ходе дискуссии возник резонный вопрос - зачем в доме 50-х годов постройке вообще начали делать капитальный ремонт. Причем не только фасада, но и кровли. По словам жильцов - они были против работ по обшивке фасада и ремонт был сделан без их согласия.
СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Формально мы видим один из немногих домов, у которого столько видов работ сделано, но в котором после этого жить не возможно».
СЕРГЕЙ МОСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Будем разбираться, кто и на каком основании включил его в программу капремонта. Судя по его состоянию дом аварийный».
Ситуацию с домом в Фатеево взяла на контроль Общественная палата и областное министерство энергетики и ЖКХ. Мы так же будем следить за развитием событий.