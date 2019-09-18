В селе Фатеево в доме после капремонта провалился пол

В селе Фатеево в одном из домов, вошедшем в программу капремонта, после работы строителей провалился пол. На месте ЧП побывали члены экспертной комиссии и представители Фонда капремонта, которые в целом оценили работу подрядчиков на нескольких объектах. Из Кирово-Чепецкого района - репортаж Юлии Шалаевой.Валентина Ивановна как и её соседи довольна, как в их доме сделали капитальный ремонт. Старенькую "панельку" 70-х годов постройки в поселке Ключи утеплили и облагородили мелаллосайдингом. Также по желанию жильцов были заменены двери и окна.В Кирово-Чепецком районе под программу капремонта в этом году попало несколько многоквартирных домов. Большая часть расположена в самом Кирово-Чепецке. Жильцы чаще всего выбирают замену лифтов, либо ремонт кровли. Так, например, по адресу Красноармейская, 1 крыша полностью пошла под замену.Чтобы наглядно показать проделанную работу журналистов и общественников провели на крышу пятиэтажки. Под чутким взглядом голубей, ступая по новенькой кровле, подрядчик рассказывает, какую технологию здесь применяли.Упоминание про утеплитель - не случайно.В этом доме верхняя разводка отопления, то есть все тепло сосредоточено на верхних этажах. Соответственно зимой крышу снизу подогревало, что приводило к образованию большого слоя наледи. Здесь надеются, что в этом году сосулек не будет, чего не скажешь о соседнем доме.Прочувствовать разницу между качественным капремонтом и не очень комиссии предложили жители села Фатеево. Они позвонили прямо во время рейда, уверяя, что для них капремонт обернулся коммунальным кошмаром.Наша съемочная группа приехала на место первой. Здесь, на Школьной, 13 молчат разве что коты, людям не до скромности - вопрос о жизни в нечеловеческих условиях.Анна Зворыгина живет в этой квартире с тремя детьми с 2008 года. Говорит, все было хорошо до того момента, когда сделали капитальный ремонт фасада здания.По словам жильцов именно капремонт спровоцировал гниение досок и появление грибка. Люди написали обращение в фонд капительного ремонта. После чего приехали рабочие и поставили вентиляционные трубы-муляжи.В фонде капитального ремонта в свою очередь считают, что балки пола сгнили не из-за проведенных работ, а из-за того, что дом очень старый и жители его не правильно эксплуатировали.В ходе дискуссии возник резонный вопрос - зачем в доме 50-х годов постройке вообще начали делать капитальный ремонт. Причем не только фасада, но и кровли. По словам жильцов - они были против работ по обшивке фасада и ремонт был сделан без их согласия.Ситуацию с домом в Фатеево взяла на контроль Общественная палата и областное министерство энергетики и ЖКХ. Мы так же будем следить за развитием событий.