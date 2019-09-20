Жительница дома на Кольцова уже год живет с дырой в полу

Почти год с дырой в полу живет жительница одного из домов в городе Кирове. Женщина уже однажды в нее проваливалась и не может добиться ремонта.Чтобы добраться до плиты или раковины Ларисе приходится балансировать на наспех брошенных досках. Один неверный шаг и хозяйка рискует упасть в подвал. Впрочем, однажды так вышло.Дыра в полу появилась после ремонта труб в подвале. Чтобы добраться до коммуникаций рабочие вскрыли пол на кухне. Восстанавливать его не стали, заявив, что на это нет денег.Ремонт в подвале подпортил жизнь всему первому подъезду. Жители лишились бетонной лестницы, вместо нее теперь деревянная. А в полу лестничного пролета появилась огромная дыра, прикрытая деревянной крышкой.Люди много месяцев не могут добиться от управляющей компании восстановления подъезда. Они обращались в жилищную инспекцию, но ситуация не изменилась.Активисты общероссийского народного фронта также обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность действий обслуживающей организации и жилищной инспекции по устранению последствий ремонта.