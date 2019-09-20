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Жительница дома на Кольцова уже год живет с дырой в полу

Жительница дома на Кольцова уже год живет с дырой в полу

Сегодня, 10:51
320
Юлия Шалаева

Почти год с дырой в полу живет жительница одного из домов в городе Кирове. Женщина уже однажды в нее проваливалась и не может добиться ремонта.

Чтобы добраться до плиты или раковины Ларисе приходится балансировать на наспех брошенных досках. Один неверный шаг и хозяйка рискует упасть в подвал. Впрочем, однажды так вышло.

- Я пошла чайник ставить, нога соскользнула, и я туда упала.

ЛАРИСА СЕНЮШКИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ. КОЛЬЦОВА, 12:
«Там глубоко и самой не было возможности выбраться. МЧС вызвали и меня достали».

Дыра в полу появилась после ремонта труб в подвале. Чтобы добраться до коммуникаций рабочие вскрыли пол на кухне. Восстанавливать его не стали, заявив, что на это нет денег.

ЛАРИСА СЕНЮШКИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ. КОЛЬЦОВА, 12:
- Вот, считайте, девять месяцев так у нас.
- А кто это сделал?
- Ленинская УК. Все обращались - и соседи, и я, все у них нет средств, денег, желания.

Ремонт в подвале подпортил жизнь всему первому подъезду. Жители лишились бетонной лестницы, вместо нее теперь деревянная. А в полу лестничного пролета появилась огромная дыра, прикрытая деревянной крышкой.

ВЕРА ГОЛОВИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ. КОЛЬЦОВА, 12:
«Я говорю - видите, у нас крысы бегают, у нас лестница недоделана. Из этого люка мухи у нас летят. А он мне говорит – знаешь, что старая карга, без тебя разберемся».

Люди много месяцев не могут добиться от управляющей компании восстановления подъезда. Они обращались в жилищную инспекцию, но ситуация не изменилась.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Мы еще обратились в администрацию города, потому что квартира, куда в яму упал человек она муниципальная. Собственник - муниципалитет. И собственник обязан добиваться восстановления квартиры и приведения ее в надлежащее состояние».

Активисты общероссийского народного фронта также обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность действий обслуживающей организации и жилищной инспекции по устранению последствий ремонта.

Жительница дома на Кольцова уже год живет с дырой в полу

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