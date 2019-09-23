Дороги в Кирово-Чепецке сдадут на месяц позже сроков

Дороги в Кирово-Чепецке сдадут на месяц позже положенных сроков. Власти города сетуют на большой объем работ, а подрядчики говорят, что все дело в погоде. Почему Киров и Слободской по федеральной программе дороги сдали, а Кирово-Чепецк до сих пор нет?Кирово-Чепецк так же как Киров и Слободской попал в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". В этом году на ремонт автомагистралей город получил 147 млн. рублей. Почти половина этих денег ушла на исполнение двухлетнего контракта - долгожданного ремонта улицы братьев Васнецовых. Впрочем, это даже не ремонт, а самая настоящая реконструкция. Перед тем как стелить новое полотно необходимо полностью заменить все сети.Улицу Братьев Васнецовых по проекту должны сдать в 2020 году. Работы здесь идут по графику, чего не скажешь о других городских дорогах. Так, например, в квартале Красноармейская-Рудницкого-Пушкина-Луначарского до сих пор идет укладка асфальта. Хотя, по контракту эти участки должны были сдать месяц назад.Объем работ большой, говорят чиновники - постелить нужно было 7 км нового асфальта. Контракт заключили в июле, закрыть его подрядчики должны были 30 августа.За срыв сроков по сдачи дорог подрядчик заплатит штраф. Полностью сдать улицы дорожники обещают после в ближайшие дни.Что касается следующего года, то Кирово-Чепецк уже включили в план-график. Сумма на 2020 год - 73 млн., торги по дорожным объектам состоятся в ноябре.