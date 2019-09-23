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Дороги в Кирово-Чепецке сдадут на месяц позже сроков

Дороги в Кирово-Чепецке сдадут на месяц позже сроков

Сегодня, 11:00
109
Юлия Перминова

Дороги в Кирово-Чепецке сдадут на месяц позже положенных сроков. Власти города сетуют на большой объем работ, а подрядчики говорят, что все дело в погоде. Почему Киров и Слободской по федеральной программе дороги сдали, а Кирово-Чепецк до сих пор нет?

Кирово-Чепецк так же как Киров и Слободской попал в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". В этом году на ремонт автомагистралей город получил 147 млн. рублей. Почти половина этих денег ушла на исполнение двухлетнего контракта - долгожданного ремонта улицы братьев Васнецовых. Впрочем, это даже не ремонт, а самая настоящая реконструкция. Перед тем как стелить новое полотно необходимо полностью заменить все сети.

ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПЕРЕКЛАДКЕ СЕТЕЙ:
«Существующие сети находятся непосредственно в теле дороги. После ремонта будет поменяна категория дороги. У этой категории запрещено нахождение этих сетей внутри дороги. Поэтому все сети выносятся за пределы дороги».

Улицу Братьев Васнецовых по проекту должны сдать в 2020 году. Работы здесь идут по графику, чего не скажешь о других городских дорогах. Так, например, в квартале Красноармейская-Рудницкого-Пушкина-Луначарского до сих пор идет укладка асфальта. Хотя, по контракту эти участки должны были сдать месяц назад.

МИХАИЛ ШИНКАРЁВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК":
«Нехватка рабочих рук - это причина и по БКД и по комфортной среде. Кроме того, бригады снимаются в другие районы, и не всегда приоритет отдается Кирово-Чепецку».

Объем работ большой, говорят чиновники - постелить нужно было 7 км нового асфальта. Контракт заключили в июле, закрыть его подрядчики должны были 30 августа.

ДИМИТРИЙ ВОХМЯНИН, НАЧАЛЬНИК НОВОВЯТСКОГО ДОРОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ №6:
«Одна из причин - это непогода. 20 дней в августе были дождливые и не позволяли проводить основные работы. И большой объем по установке бордюров - это ручные работы, которые не позволяют быстро выполнить объект».

За срыв сроков по сдачи дорог подрядчик заплатит штраф. Полностью сдать улицы дорожники обещают после в ближайшие дни.

МИХАИЛ ШИНКАРЁВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК":
«Я думаю понедельник, вторник следующей недели работы по БКД будут в полном объеме завершены».

Что касается следующего года, то Кирово-Чепецк уже включили в план-график. Сумма на 2020 год - 73 млн., торги по дорожным объектам состоятся в ноябре.

Дороги в Кирово-Чепецке сдадут на месяц позже сроков

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