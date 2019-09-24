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Кировчане продолжают жаловаться на проблемы с благоустройством

Кировчане продолжают жаловаться на проблемы с благоустройством

Вчера, 15:11
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Артем Макаров

Кабель высокого напряжения под открытым небом, лесоповал в обычном городском дворе и забытый тротуар. Кировчане продолжают жаловаться на неблагоустроенные места в областном центре.

Примерно два месяца назад во дворе дома номер 160-т по улице Ленина, начались раскопки. Рабочие подвели к подстанции кабель. Одну его часть закопали, другую нет.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В таком состоянии кабель находится уже около месяца, об этом рассказали местные жители. Они опасаются, что рабочие просто напросто забыли про кабель. И в таком положении оставят его на всю зиму».

Жители говорят, что зимой есть риск того, что кабель могут задеть во время чистки снега. Что будет тогда, боятся даже предположить. А это другой конец города. Улица Северо-Садовая. Здесь рабочие так же забыли убрать за собой.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Детская площадка - песочница, горки, а рядом настоящий лесоповал. Деревья срубили примерно месяц назад, до сих пор и не убрали».

Местные жители возмущены. Дети, здесь запросто могут получить травму.

- Ну, что это? Кто спилил, должен за собой убрать, наверное.

Есть проблемы и в центре города. Кировчане не довольны тротуаром в сквере на перекрестке улиц Ленина и Горбачева. Несколько недель назад здесь делали ливневую канализацию. Пешеходную дорожку сломали и до сих пор не восстановили.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В администрации города нас заверили, что про этот объект никто не забыл. Чиновники даже сказали, когда будут закончены здесь работы и тротуар будет восстановлен. Это - середина октября».

На данный момент никакие работы на этом участке не ведутся.

Кировчане продолжают жаловаться на проблемы с благоустройством

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