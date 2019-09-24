Кировчане продолжают жаловаться на проблемы с благоустройством

Кабель высокого напряжения под открытым небом, лесоповал в обычном городском дворе и забытый тротуар. Кировчане продолжают жаловаться на неблагоустроенные места в областном центре.Примерно два месяца назад во дворе дома номер 160-т по улице Ленина, начались раскопки. Рабочие подвели к подстанции кабель. Одну его часть закопали, другую нет.Жители говорят, что зимой есть риск того, что кабель могут задеть во время чистки снега. Что будет тогда, боятся даже предположить. А это другой конец города. Улица Северо-Садовая. Здесь рабочие так же забыли убрать за собой.Местные жители возмущены. Дети, здесь запросто могут получить травму.Есть проблемы и в центре города. Кировчане не довольны тротуаром в сквере на перекрестке улиц Ленина и Горбачева. Несколько недель назад здесь делали ливневую канализацию. Пешеходную дорожку сломали и до сих пор не восстановили.На данный момент никакие работы на этом участке не ведутся.