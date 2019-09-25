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В правительстве обсудили вопросы начала отопительного сезона в регионе

В правительстве обсудили вопросы начала отопительного сезона в регионе

Сегодня, 11:16
174
Карина Алоян

В правительстве обсудили вопросы начала отопительного сезона в регионе. Тепло в домах по-прежнему остается самой актуальной темой для жителей. Официально отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях области. Однако точечно проблемы с отсутствием тепла решаются до сих пор.

Заседание регионального правительства прошло сегодня в Кирове. В центре внимания - отопительный сезон. Тепло в квартирах пока не у всех.

ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не полностью подключены к отоплению жилфонды в следующих муниципальных образованиях - это город Киров - 43 дома, Нолинский район 2 дома, Юрьянский район 2 дома, Зуевский -10 и Кирово-Чепецк 1 дом. Подключение осуществляется в соответствии с графиками и планируется эта работа к завершению».
 
В Мурашинском районе отопительный сезон начался без задержек - результат разработки сводного плана мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону. Ведутся работы и в Безбожнике.

СЕРГЕЙ РЯБИНИН, ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА:
«Проблемным у нас был и остается посёлок Безбожник. Владелец ООО Теплоэнергетик, тем не менее тоже провели ряд мероприятий, в том числе и замена технического оборудования котельной тепловой сети, установлены энергосберегающие насосы, заменены контрольно-измерительные приборы, ремонт электрооборудования».

Решаются проблемы с теплоснабжением и в ЗАТО Первомайский.

ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день на данную территорию зашел инвестор, который работает в Слободском и зарекомендовал себя со стороны качества оказания услуг как добросовестный. Из 7 котлов на сегодняшний день все допущены к работе и на 20 число у нас все объекты подключены к отоплению».

На особом контроле остается ситуация в Кирове. В течение дня в городе устраняли последствия дефекта, из-за которого без тепла остались несколько десятков домов. В целом проблемными здесь остаются более 40 домов из-за плохой работы управляющих компаний.

В правительстве обсудили вопросы начала отопительного сезона в регионе

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