В правительстве обсудили вопросы начала отопительного сезона в регионе. Тепло в домах по-прежнему остается самой актуальной темой для жителей. Официально отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях области. Однако точечно проблемы с отсутствием тепла решаются до сих пор.Заседание регионального правительства прошло сегодня в Кирове. В центре внимания - отопительный сезон. Тепло в квартирах пока не у всех.В Мурашинском районе отопительный сезон начался без задержек - результат разработки сводного плана мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону. Ведутся работы и в Безбожнике.Решаются проблемы с теплоснабжением и в ЗАТО Первомайский.На особом контроле остается ситуация в Кирове. В течение дня в городе устраняли последствия дефекта, из-за которого без тепла остались несколько десятков домов. В целом проблемными здесь остаются более 40 домов из-за плохой работы управляющих компаний.