В Кирове без отопления и горячего водоснабжения остаются несколько домов. Впрочем, данные постоянно меняются. Аварийные бригады и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.По прогнозам синоптиков, уже к концу этой недели в Кирове бабье лето закончится. И эти новости совсем не радуют жителей тех домов, где до сих пор не дали отопление. На 1 октября замерзающих многоэтажек в областном насчитывалось около 30, но уже сегодня их количество почти в 3 раза меньше, цифры меняются несколько раз за день. И все же, остаются еще адреса на карте города, где тепла нет или оно появилось совсем недавно.И все же большая часть города проблем с отоплением не испытывает.Некоторые управляющие компании сейчас проходят процедуру банкротства, их сотрудники перестали отвечать на звонки по горячей линии. В итоге кировчане обрывают телефонную линию Единой дежурно-диспетчерской службы - это иногда единственная инстанция, куда можно быстро пожаловаться на холодные батареи. Вопрос о доступности связи с управляющими компаниями должен быть решен незамедлительно, подчеркнули в городской администрации.Несмотря двойную опрессовку труб и то, что в КТК работали над заменой теплоносителя по городу почти все лето, все равно были выявлены новые дефекты.Из-за разрывов на теплотрассе отопление пропало в средней школе номер 53. Тепло в этой школе планируется дать к вечеру 2 октября.Сейчас ремонтные бригады работают круглосуточно, все усилия сконцентрированы на том, чтобы запустить отопительный сезон на 100% в кратчайшие сроки.