В Кирове без отопления и горячего водоснабжения остаются несколько домов. Впрочем, данные постоянно меняются. Аварийные бригады и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.
По прогнозам синоптиков, уже к концу этой недели в Кирове бабье лето закончится. И эти новости совсем не радуют жителей тех домов, где до сих пор не дали отопление. На 1 октября замерзающих многоэтажек в областном насчитывалось около 30, но уже сегодня их количество почти в 3 раза меньше, цифры меняются несколько раз за день. И все же, остаются еще адреса на карте города, где тепла нет или оно появилось совсем недавно.
- Не нравится, батареи то работают, то не работают, это ужасно.
- Недавно включили, до конца сентября не было отопления.
И все же большая часть города проблем с отоплением не испытывает.
- Я сам председатель ТСЖ, у нас отопление дали.
- Нет, не мерзнем, очень тепло в квартирах, а зимой холодно.
Некоторые управляющие компании сейчас проходят процедуру банкротства, их сотрудники перестали отвечать на звонки по горячей линии. В итоге кировчане обрывают телефонную линию Единой дежурно-диспетчерской службы - это иногда единственная инстанция, куда можно быстро пожаловаться на холодные батареи. Вопрос о доступности связи с управляющими компаниями должен быть решен незамедлительно, подчеркнули в городской администрации.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Коллеги, всем быть на связи. Не важно, находитесь вы в состоянии банкротства или нет. Это не шутки. Мы с вами в таком большом составе, чтобы друг друга впечатлять отсутствием возможностей».
Несмотря двойную опрессовку труб и то, что в КТК работали над заменой теплоносителя по городу почти все лето, все равно были выявлены новые дефекты.
Из-за разрывов на теплотрассе отопление пропало в средней школе номер 53. Тепло в этой школе планируется дать к вечеру 2 октября.
Сейчас ремонтные бригады работают круглосуточно, все усилия сконцентрированы на том, чтобы запустить отопительный сезон на 100% в кратчайшие сроки.