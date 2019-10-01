В Кирово-Чепецке прошли замеры накопления ТКО

Сколько мусорят жители Кировской области. На этот вопрос должна ответить специальная комиссия. Замеры накопления ТКО прошли в Кирово-Чепецке. Кто и зачем взвешивает наш мусор, об этом в репортаже Артема Макарова.Контейнеры заполняются за сутки. Они установлены в жилом доме с мусоропроводом. Сегодня их измеряют три человека, еще столько же наблюдают за процессом.Ирина Кутилова вместе с коллегами приехала из Нижнего Новгорода, чтобы измерить, сколько мусора производят жители Кировской области. Специалисты производит замеры уже второй раз в этом году. Все это делается для того, чтобы рассчитать справедливый тариф на вывоз ТКО.Таким образом "такса" для организаций и для простых жителей будет разная. Сколько придется платить, кировчане узнают только следующим летом, в середине июля. Замеры, для полной объективности, должны быть проведены осенью, зимой, весной и летом. Контейнеры и мусор в них измеряются несколько раз в сезон.Изучать состав отходов необходимо для того, чтобы в дальнейшем внедрить в регионе раздельный сбор мусора. Добавим, замеры проходят не только в Кирово-Чепецке, но и в Кирове, Слободском, Опарино, Зуевке и других городах и крупных поселках Кировской области.