В Кирово-Чепецке прошли замеры накопления ТКО

Сколько мусорят жители Кировской области. На этот вопрос должна ответить специальная комиссия. Замеры накопления ТКО прошли в Кирово-Чепецке. Кто и зачем взвешивает наш мусор, об этом в репортаже Артема Макарова.
Контейнеры заполняются за сутки. Они установлены в жилом доме с мусоропроводом. Сегодня их измеряют три человека, еще столько же наблюдают за процессом.
ИРИНА КУТИЛОВА, ИНЖЕНЕР ГБУ "ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА" (Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД):
«Мы измеряем массу наполненных бочков - их ставим на весы. Линейкой измеряем объем контейнера».
Ирина Кутилова вместе с коллегами приехала из Нижнего Новгорода, чтобы измерить, сколько мусора производят жители Кировской области. Специалисты производит замеры уже второй раз в этом году. Все это делается для того, чтобы рассчитать справедливый тариф на вывоз ТКО.
ИРИНА ТОРОПОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОГБУ ИНСТИТУТ КИРОВКОММУНПРОЕКТ:
«Исходя из проведенных замеров, будут высчитаны нормативы, твердых коммунальных отходов по отдельным категориям. Будут выведены средние нормативы для многоквартирных домов, для индивидуального домостроения и для объектов общественного назначения».
Таким образом "такса" для организаций и для простых жителей будет разная. Сколько придется платить, кировчане узнают только следующим летом, в середине июля. Замеры, для полной объективности, должны быть проведены осенью, зимой, весной и летом. Контейнеры и мусор в них измеряются несколько раз в сезон.
НАТАЛЬЯ ЛОБАНОВА, ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Разные отходы по сезонам. Где-то больше будет органики, где-то пластика. В зависимости от сезона. Кроме того, предполагается определение морфологии отходов».
Изучать состав отходов необходимо для того, чтобы в дальнейшем внедрить в регионе раздельный сбор мусора. Добавим, замеры проходят не только в Кирово-Чепецке, но и в Кирове, Слободском, Опарино, Зуевке и других городах и крупных поселках Кировской области.