Без отопления в Кирове остается 17 домов, без горячей воды более 30

В Кирове без отопления продолжают оставаться семнадцать домов. В тридцати трёх нет горячей воды. Причины обсуждались на совещании в администрации города.
Накануне отопление было подано в дома на улице Упита, 11/1 и Чапаева, 49-в. В то же время в Ленинском районе без тепла остаются 15 домов. Сегодня к вечеру все дефекты обещали устранить. Однако, представителей КТК на совещании не было.
Без ответа остались и вопросы по поводу паспортов готовности.
ВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Получено 80%, остальная документация находится на проверке у ресурсоснабжающей организации, попросили их поторопиться, чтобы к 15 октября можно было доложить о готовности всех управляющих компаний. УЖХ, Акор и МУП "ЦКС" еще на проверке находятся документы».
В двух домах - на Октябрьском проспекте, 20 и улице Металлургов, 9 до сих пор не могут понять, почему отсутствует перепад давления в сетях.
Проводили проверки, поменяли задвижки, но причину так и не обнаружили.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Два дома у вас, 15 у вас, на контроле, по каждому полное понимание, завтра до конца дня мы должны либо включить, либо понимать, где какая проблема, как ее можно купировать, КТК чтоб впредь являлись на все совещания».
Что касается муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и молодёжной политики, подключены к теплоснабжению все.
ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Было кратковременное отключение в детском саду № 35, в 8.15 отопление включено, работают в штатном режиме».
Кроме того, в областном центре более чем в тридцати домах отсутствует горячая вода. Руководителям управляющих компаний еще раз напомнили о необходимости круглосуточной готовности к подключению домов после устранения дефектов.