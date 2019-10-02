Без отопления в Кирове остается 17 домов, без горячей воды более 30

В Кирове без отопления продолжают оставаться семнадцать домов. В тридцати трёх нет горячей воды. Причины обсуждались на совещании в администрации города.Накануне отопление было подано в дома на улице Упита, 11/1 и Чапаева, 49-в. В то же время в Ленинском районе без тепла остаются 15 домов. Сегодня к вечеру все дефекты обещали устранить. Однако, представителей КТК на совещании не было.Без ответа остались и вопросы по поводу паспортов готовности.В двух домах - на Октябрьском проспекте, 20 и улице Металлургов, 9 до сих пор не могут понять, почему отсутствует перепад давления в сетях.Проводили проверки, поменяли задвижки, но причину так и не обнаружили.Что касается муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и молодёжной политики, подключены к теплоснабжению все.Кроме того, в областном центре более чем в тридцати домах отсутствует горячая вода. Руководителям управляющих компаний еще раз напомнили о необходимости круглосуточной готовности к подключению домов после устранения дефектов.