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Жильцы дома №102а по улице Ленина жалуются на перебои электроэнергии после проведенного капремонта

Жильцы дома №102а по улице Ленина жалуются на перебои электроэнергии после проведенного капремонта

Сегодня, 11:17
227
Альбина Самигуллина

Жильцы дома №102а по улице Ленина жалуются на сомнительные улучшения после проведенного капитального ремонта. В квартирах у людей то и дело происходят аварийные отключения электроэнергии. В фонде капитального ремонта отмечают, что все перебои были плановые.

Отремонтировать проводку подрядчик должен был везде: в подъездах, в подвалах, на чердаках. Одно дело - произвести работы, другое - сделать это качественно. По второму пункту у жильцов есть конкретные вопросы. На днях он попытался сдать объект, но безрезультатно - явные многочисленные нарушения и отхождения от проекта были выявлены сразу: где-то не поменяли проводку, где-то электричество работает нестабильно, датчики движения в подъездах работают не корректно, а также повсюду торчат провода и прочие детали.

ОЛЬГА ТЫРЫКИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №102А ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА:
«У нас, так как счётчики стоят в квартирах, они должны доводить до счётчиков проводку, менять в счётчике, как бы, соответственно, на новую, и уже после этого, получается, приёмка идёт. Многие соседи просто не пустили в квартиру, соседям просто не объяснялось, зачем это надо было».
 
Только за один август было 7 отключений электричества, из них только 3 плановые.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Сроки проведения этих работ затянулись, во-первых; во-вторых, они терпели постоянные неудобства, связанные с отключением электричества. В одном подъезде электричества не было целую неделю, и, как оказалось, после окончания всех работ, работы были выполнены с нарушением: были применены некачественные строительные материалы, после чего работы необходимо переделать».
 
Представители Фонда капитального ремонта на вопрос о просрочке ответили, что виновата управляющая компания, которая своевременно не могла убрать мусор в подвале. А по многочисленным отключениям она также пояснила, что это просто часть процесса выполнения электромонтажных работ. А самое главное - они утверждают, что все строительно-монтажные работы по капремонту завершены. ОНФ направил обращение в прокуратуру о проведении комплексной проверки по факту некачественно выполненных работ Фондом капитального ремонта.

Жильцы дома №102а по улице Ленина жалуются на перебои электроэнергии после проведенного капремонта

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