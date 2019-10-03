В Кирове завершили благоустройство еще одной пешеходной зоны. Но еще до приемки новых тротуаров горожане выразили сомнение в качестве выполненных работ.Этот участок на улице Розы Люксембург вниз от Карла Маркса был полностью разрушен. Жители жаловались, что здесь не пройти, постоянно грязь и лужи. После укладки брусчатки, казалось бы, проблема решена. Но некоторые горожане всё же недовольны качеством ремонта. В соцсетях появилось видео после субботнего дождя, где видно, что с потоком не справляются даже водоотводные лотки. Хотя, по словам специалистов, замеры отремонтированного участка, а также уклонов не выявили отклонений от технического задания.Отметим, что у Центра "Дорогою добра" в комплексе были реализованы два проекта – «Формирование комфортной городской среды» и ППМИ. Вместе с тротуаром для посетителей Центра обустроена парковка.Здесь выполнены работы по устройству песчаного основания, парковочной брусчатки и пониженных бордюров. Также установлены навесы для колясок и дорожные знаки. Все работы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ и безбарьерной среды. В целом же по городу не все подрядчики успели закончить благоустройство пешеходных зон до 30 сентября.Всего на сегодняшний день в Кирове принято 37 пешеходных зон, отремонтированных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».