В Кирове завершили благоустройство еще одной пешеходной зоны. Но еще до приемки новых тротуаров горожане выразили сомнение в качестве выполненных работ.
Этот участок на улице Розы Люксембург вниз от Карла Маркса был полностью разрушен. Жители жаловались, что здесь не пройти, постоянно грязь и лужи. После укладки брусчатки, казалось бы, проблема решена. Но некоторые горожане всё же недовольны качеством ремонта. В соцсетях появилось видео после субботнего дождя, где видно, что с потоком не справляются даже водоотводные лотки. Хотя, по словам специалистов, замеры отремонтированного участка, а также уклонов не выявили отклонений от технического задания.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«Большую воду мы от здания отвели, выполнены уклоны прямо от отмостки, продольным и поперечным уклоном, вода аккумулируется вдоль бортовых камней, бежит вдоль бордюра, остальная часть сухая».
Отметим, что у Центра "Дорогою добра" в комплексе были реализованы два проекта – «Формирование комфортной городской среды» и ППМИ. Вместе с тротуаром для посетителей Центра обустроена парковка.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«У нас была проблема у родителей, которые привозили детей, не могли припарковаться, как раз по их инициативе был разработан проект, и они участвовали, в том числе, и собирали денежные средства, парковку строили за счет спонсоров, Центра, областного и местного бюджета».
Здесь выполнены работы по устройству песчаного основания, парковочной брусчатки и пониженных бордюров. Также установлены навесы для колясок и дорожные знаки. Все работы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ и безбарьерной среды. В целом же по городу не все подрядчики успели закончить благоустройство пешеходных зон до 30 сентября.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«Сроки сдвинуты, по окончанию каждого муниципального контракта готовятся исковые заявления для предъявления штрафных санкций по срыву сроков работ, они начисляются каждому подрядчику».
Всего на сегодняшний день в Кирове принято 37 пешеходных зон, отремонтированных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».