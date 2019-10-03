Прямой эфир
04 окт 10:44 У подростков появилось новое опасное увлечение - снюсы 04 окт 10:52 В областной Филармонии прошли торжественные мероприятия к Дню учителя 08 окт 11:08 Без отопления в Кирове остается 17 домов, без горячей воды более 30 04 окт 17:34 В Кировской области создадут единую транспортную компанию 03 окт 11:19 В доме Ветеранов за прописку требуют хороший и качественный ремонт 03 окт 11:31 Кировские студенты получили гранты на федеральном этапе молодёжного форума "Иволга" 03 окт 11:35 В Кирове начал работу «Автобус милосердия» 03 окт 11:41 Кировская "Родина" вернулась с Кубка России 03 окт 17:36 В Краеведческом музее Слободского появился необычный экспонат - "Ведьмин залом" 04 окт 17:26 В Кирове проходит Слет поисковых отрядов ПФО
$
65,1
71,45
09 октября 23:25
09 окт 17:39 Неравнодушные люди пытаются помочь кировчанину, который несколько лет живет в сарае рядом со сгоревшим домом 09 окт 17:37 В Кирове завершили благоустройство еще одной пешеходной зоны 09 окт 15:12 Выставка Петра Серкина в выставочном зале Вятского художественного музея 09 окт 14:01 «Родина» перед началом сезона может провести ещё один предсезонный сбор. 09 окт 12:09 Почему экологи хотят свернуть проект по раздельному сбору мусора? 09 окт 11:17 Жильцы дома №102а по улице Ленина жалуются на перебои электроэнергии после проведенного капремонта 09 окт 11:12 Требующий реконструкции мост через реку Чумовицу в Нововятском районе не ремонтируют 09 окт 11:04 Для представителей малого бизнеса предложили видоизменить один из налогов 08 окт 17:40 Освящение храма Великомученика Георгия Победоносца в Оричевском районе 08 окт 17:37 Служба судебных приставов ввела новую систему работы с посетителями
В Кирове завершили благоустройство еще одной пешеходной зоны

В Кирове завершили благоустройство еще одной пешеходной зоны

Сегодня, 17:37
130
Валентина Палкина

В Кирове завершили благоустройство еще одной пешеходной зоны. Но еще до приемки новых тротуаров горожане выразили сомнение в качестве выполненных работ.

Этот участок на улице Розы Люксембург вниз от Карла Маркса был полностью разрушен. Жители жаловались, что здесь не пройти, постоянно грязь и лужи. После укладки брусчатки, казалось бы, проблема решена. Но некоторые горожане всё же недовольны качеством ремонта. В соцсетях появилось видео после субботнего дождя, где видно, что с потоком не справляются даже водоотводные лотки. Хотя, по словам специалистов, замеры отремонтированного участка, а также уклонов не выявили отклонений от технического задания.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«Большую воду мы от здания отвели, выполнены уклоны прямо от отмостки, продольным и поперечным уклоном, вода аккумулируется вдоль бортовых камней, бежит вдоль бордюра, остальная часть сухая».

Отметим, что у Центра "Дорогою добра" в комплексе были реализованы два проекта – «Формирование комфортной городской среды» и ППМИ. Вместе с тротуаром для посетителей Центра обустроена парковка.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«У нас была проблема у родителей, которые привозили детей, не могли припарковаться, как раз по их инициативе был разработан проект, и они участвовали, в том числе, и собирали денежные средства, парковку строили за счет спонсоров, Центра, областного и местного бюджета».

Здесь выполнены работы по устройству песчаного основания, парковочной брусчатки и пониженных бордюров. Также установлены навесы для колясок и дорожные знаки. Все работы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ и безбарьерной среды. В целом же по городу не все подрядчики успели закончить благоустройство пешеходных зон до 30 сентября.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«Сроки сдвинуты, по окончанию каждого муниципального контракта готовятся исковые заявления для предъявления штрафных санкций по срыву сроков работ, они начисляются каждому подрядчику».

Всего на сегодняшний день в Кирове принято 37 пешеходных зон, отремонтированных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Кирове завершили благоустройство еще одной пешеходной зоны

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама