Кировчане снова жалуются на странный запах от водопроводной воды

Жалоб становится все больше. Кировчане стали чаще обращать внимание на неприятный запах от водопроводной воды, избавиться от которого не помогают даже фильтры. Может ли Водоканал справиться с проблемой и как сейчас быть людям, которые уже боятся купать своих детей в воде из-под крана?В семье Ульяны маленький ребенок, и после того как из крана стала идти жидкость со странным запахом и вкусом, она не уверена, что в ней безопасно купать малыша. Слишком уж резко пахнет химикатами эта вода. Проблемы возникли сравнительно недавно. Раньше в этой же квартире на улице Мостовицкой воду пили из-под крана даже некипяченой или просто фильтровали, и этого было достаточно.Очень похожие жалобы поступают от жильцов домов находящихся по соседству. В соцсетях можно прочитать о химическом запахе воды на Ленина 164. После жалобы Ульяны к ней домой пришли специалисты Водоканала, взяли пробы. В случае если будут выявлены превышения каких-то вредных веществ, будут искать причину проблемы и решать её.И все же найти источник запаха будет непросто, поскольку на пути следования воды из Вятки до конечного потребителя за её качество отвечает не только Водоканал, но и промышленные очистные сооружения и Управляющие компании. Мы будем следить за развитием событий.