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Кировчане снова жалуются на странный запах от водопроводной воды

Кировчане снова жалуются на странный запах от водопроводной воды

Сегодня, 10:56
89
Иван Швецов

Жалоб становится все больше. Кировчане стали чаще обращать внимание на неприятный запах от водопроводной воды, избавиться от которого не помогают даже фильтры. Может ли Водоканал справиться с проблемой и как сейчас быть людям, которые уже боятся купать своих детей в воде из-под крана?

В семье Ульяны маленький ребенок, и после того как из крана стала идти жидкость со странным запахом и вкусом, она не уверена, что в ней безопасно купать малыша. Слишком уж резко пахнет химикатами эта вода. Проблемы возникли сравнительно недавно. Раньше в этой же квартире на улице Мостовицкой воду пили из-под крана даже некипяченой или просто фильтровали, и этого было достаточно.

УЛЬЯНА ЩЕПЯТКОВА:
«В последнюю неделю появился неприятный запах, пахнет лекарствами какими-то и хлоркой. Фильтрование не помогает, приходится сливать и снова фильтровать».
 
Очень похожие жалобы поступают от жильцов домов находящихся по соседству. В соцсетях можно прочитать о химическом запахе воды на Ленина 164. После жалобы Ульяны к ней домой пришли специалисты Водоканала, взяли пробы. В случае если будут выявлены превышения каких-то вредных веществ, будут искать причину проблемы и решать её.

АННА ИЛЛАРИОНОВА, ПРЕССЕКРЕТАЛЬ МУП "ВОДОКАНАЛ":
«Мы мониторим социальные сети, выезжаем по адресам, берем пробы воды. Нам самим важно понять, в чем дело».

И все же найти источник запаха будет непросто, поскольку на пути следования воды из Вятки до конечного потребителя за её качество отвечает не только Водоканал, но и промышленные очистные сооружения и Управляющие компании. Мы будем следить за развитием событий.

Кировчане снова жалуются на странный запах от водопроводной воды

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