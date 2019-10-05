Жители улицы Московской пытаются найти управу на недобросовестных подрядчиков

Кто должен переделывать некачественный ремонт? В Кирове немало объектов, которые были отремонтированы по федеральным программам, но с нарушениями. В одном из таких дворов побывала наша съемочная группа.
В семнадцатом году жители 171-го дома по Московской, стали участниками федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Двор отремонтировали, но очень быстро стало понятно, что подрядчик работал спустя рукава.
АЛЬБИНА ОВСИЕВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТСН "ЛЕВ ТОЛСТОЙ" (УЛ. МОСКОВСКАЯ, 171):
«После того, как вступило в эксплуатацию это покрытие, мы поняли, что часть асфальта оказалось некачественной. Он крошился и выметался дворником».
Жители обратились с жалобой на работу подрядчика в администрацию города. Специалисты зафиксировали все нарушения. В конце мая этого года обязали исполнителя переделать покрытие. Подрядчик снял старый, некачественный асфальт, на этом дело остановилось.
АЛЬБИНА ОВСИЕВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТСН "ЛЕВ ТОЛСТОЙ" (УЛ. МОСКОВСКАЯ, 171):
«Снял старый асфальт, на следующей неделе я ему звоню. Говорю, когда же вы положите новый асфальт? Он говорит, на следующей неделе. Он мне с мая обещал, в результате мы пришли к осени, когда асфальт класть нельзя».
С тротуара снято примерно две трети покрытия. Количество щебенки значительно уменьшилось. Жители уверены, что после зимы ее вообще может не остаться. Донести эту мысль до подрядчика им так и не удалось.
АЛЛА КОЛБ:
«Натаскали грязи, растаскали щебенку. Когда была хорошая погода, мы ему говорили, смотрите, листопад, уже листьями завалило - ничего, ничего, мы раздуем и так далее».
Обещания остались пустым звуком. Жители рассказали, что после того, как стало понятно, что подрядчик не собирается исправлять свою некачественную работу, администрация города обратилась в суд. Жители дома говорят, даже если суд встанет на их сторону, решение не успеет вступить в законную силу до начала холодов.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«После вынесения решения суда мы принудим, даже при помощи службы судебных приставов выполнить судебное решение. Процедура не быстрая. Если мы не найдем общий язык с некоторыми подрядчиками, которые не выполняют гарантию, мы в любом случае доведем это дело до конца».
Отметим, администрация Кирова сейчас судится с несколькими организациями. По словам представителей властей от ответственности подрядчикам не уйти. Их в любом случае обяжут сделать гарантийный ремонт. Кроме того, велика вероятность, что такие фирмы могут вообще попасть в черный список и в будущем не смогут получить никаких заказов.