Во многих домах Кирова несколько месяцев не работают лифты

320 лифтов в 111 домах города Кирова должны отремонтировать в этом году. Сейчас полностью отремонтировали подъемные механизмы в 51м доме, еще в 19 работы продолжаются, в остальных еще только ведутся подготовительные работы.Так путь до квартиры для жителей этого дома на улице Павла Корчагина можно сравнить с восхождением в горы. С тех пор, как отключили лифт, ходить пешком по лестницам вынуждены несколько сотен жителей многоэтажки. Многие из них - пенсионеры, есть в доме и мамы с маленькими детьми.По словам местных жителей, обращались и к подрядчику, и в фонд капитального ремонта. Но ничего не изменилось. На последнее собрание представитель подрядчика просто не пришел.Похожая ситуация и в доме на улице Свободы. Там местные жители остаются без лифта уже несколько месяцев. В подъезде - брошенная арматура и строительный мусор. А в квартирах - пожилые люди, которые с трудом могут ходить, оказались буквально заложниками.В региональном фонде капитального ремонта общаться с журналистами на камеру отказываются. Но в письменном ответе обнадеживают - лифт здесь появится примерно через месяц.А в доме на улице Павла Корчагина обещают провести проверку оборудования до конца октября, и таким образом, запустить в работу лифт до начала ноября.