Во многих домах Кирова несколько месяцев не работают лифты

320 лифтов в 111 домах города Кирова должны отремонтировать в этом году. Сейчас полностью отремонтировали подъемные механизмы в 51м доме, еще в 19 работы продолжаются, в остальных еще только ведутся подготовительные работы.
- 170 с лишним ступенек до 9, до 8 этажа. До третьего дойду, постою. Пошла подальше – отдышалась.
Так путь до квартиры для жителей этого дома на улице Павла Корчагина можно сравнить с восхождением в горы. С тех пор, как отключили лифт, ходить пешком по лестницам вынуждены несколько сотен жителей многоэтажки. Многие из них - пенсионеры, есть в доме и мамы с маленькими детьми.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Работы по замене лифтов в этом доме начались еще 10 июня и должны были завершиться к 30 июля. Но до сих пор ни в одном из четырех подъездов лифт не работает».
По словам местных жителей, обращались и к подрядчику, и в фонд капитального ремонта. Но ничего не изменилось. На последнее собрание представитель подрядчика просто не пришел.
МАРИАНЕЛЛА ФАРАФОНОВА, СТАРШАЯ ПО ДОМУ:
«Отношение безобразное даже отделочников. Вы посмотрите, все материалы брошены, была брошена краска, даже растворитель брошен. Подростки все это раскидали, вылили по ящикам».
Похожая ситуация и в доме на улице Свободы. Там местные жители остаются без лифта уже несколько месяцев. В подъезде - брошенная арматура и строительный мусор. А в квартирах - пожилые люди, которые с трудом могут ходить, оказались буквально заложниками.
ЗОЯ МОЛОДИНОВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Плохо очень. Совсем на улицу не могу сходить. Что это издеваются над нами».
В региональном фонде капитального ремонта общаться с журналистами на камеру отказываются. Но в письменном ответе обнадеживают - лифт здесь появится примерно через месяц.
«На улице Свободы 116/1 – ведется механомонтаж (монтаж лебёдок, электрики, расключение оборудования), инженерно-консультационный центр будет приглашён на полное освидетельствование в конце октября 2019 года. При положительном результате проверки Ростехнадзор в срок до 10.11.2019 проведёт техническое обследование. Пуск в эксплуатацию осуществляет управляющая компания совместно с обслуживающей в течение суток после получения положительного заключения от Ростехнадзора».
А в доме на улице Павла Корчагина обещают провести проверку оборудования до конца октября, и таким образом, запустить в работу лифт до начала ноября.